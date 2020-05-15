Зміцнюємо здоров'я: названо вітаміни, які підвищують імунітет

Вітаміни – це біологічно активні органічні сполуки, які позитивно впливають на обмін речовин і життєдіяльність організму.

Серед вітамінів можна виділити ті, які здатні підвищити імунітет.

OBOZREVATEL разом із goodhousekeeping.com пропонує ознайомитися з корисними властивостями, а також продуктами, в яких містяться вітаміни.

Вітамін С може захистити вас від інфекцій і навіть стимулювати утворення антитіл для боротьби з хворобами. Єдина проблема полягає в тому, що організм не може виробляти його самостійно, тому він повинен щодня надходити з продуктів, які ви їсте. Цитрусові, такі як апельсини і грейпфрути, відомі своїм високим вмістом вітаміну С. Однак є продукти, які містять його навіть більше – це червоний перець і полуниця.

Вітамін А допомагає організму регулювати імунну систему й захищає від інфекцій. Серед продуктів, багатих вітаміном А, можна виділити батат, броколі, червоний солодкий перець і моркву. Крім того, пребіотичне волокно в овочах і фруктах підтримує і живить пробіотики, які живуть у шлунково-кишковому тракті, допомагаючи їм рости й розвиватися.

Вітамін Е є антиоксидантом і допомагає нейтралізувати вільні радикали в організмі. Дослідження показують, що вітамін Е може навіть допомогти захистити організм від декількох інфекційних захворювань. Спробуйте додати до свого раціону мигдаль, фундук і арахісову пасту, а також зелені овочі, зокрема шпинат і броколі.

Зверніть увагу: хоча малоймовірно, що ви отримаєте дуже багато вітамінів із харчових джерел, жиророзчинні вітаміни (A, D, E і K) можуть бути шкідливими в великих дозах. Дослідження все ще тривають, але наука постійно підтримує той факт, що вітаміни в формі добавок можуть принести більше шкоди, ніж користі. Поживні речовини завжди найбільш біодоступні в натуральній харчовій формі. Крім того, користь для здоров'я цих продуктів зазвичай полягає в синергетичних зв'язках і комбінації всіх поживних речовин, які важко отримати з таблеток.

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