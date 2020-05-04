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Зірки мультфільмів Pixar поділилися кулінарними рецептами

1.3т
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Герої культових мультфільмів кіностудії Pixar діляться секретами різних страв в новому кулінарному шоу "Cooking with Pixar" ( "Готуємо з Pixar").

Уже вийшло три випуски шоу з рецептами на студійному YouTube-каналі, повідомляє сайт Entertainment Weekly.

пельмешек Бао

пельмешек Бао

YouTube

У першому випуску герой мультика Бао розповідає, як приготувати традиційні китайські пиріжки на пару.

У другому - Містер Вілкінс з мультфільму "Історії іграшок 4" дає рецепт приготування смачної піци з пепероні і болгарським перцем.

А брати-ельфи Іен і Барли зі стрічки "Вперед" спекли дивовижний іменинний торт.

Брати Іен і Барли

Брати Іен і Барли

YouTube

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологи визначили ряд продуктів, які допомагають людині справитися зі стресовими ситуаціями. В умовах пандоміі і фінансової кризи у багатьох з нас зараз їх більш ніж достатньо.

Зокрема, стрес провокує і невживання людьми потрібних організму продуктів.

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Теми
рецепти живлення
Тег
харчування
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