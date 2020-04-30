Зірки Голівуду випустили унікальне "карантинне" вино

Наталія Ульянкіна FoodOboz 13:00, 30.04.2020 Оновлено: 13:16, 30.04.2020

Зоряна подружня пара, українка Міла Куніс і Ештон Катчер, випустила вино для боротьби з коронавірусом.

Воно має назву Quarantine Wine. Всі виручені кошти від продажу підуть з благодійною метою на боротьбу з COVID-19.

maincream.com

Як заявили голівудські зірки, цією ідеєю вони загорілися після дружніх онлайн-зустрічей з їжею і напоями під час вимушеної самоізоляції. Вино буде виготовлятися з винограду сорту Pinot Noir. Його фішкою є біла "інтерактивна" етикетка з написом "Toasting to" ("П'ю за") вгорі й написом "Quarantine" ("Карантин") внизу – людям, які купили це вино пропонується написати ім'я людини, з яким би вони хотіли випити, або написати будь-який тост і поділитися фотографією своєї пляшки в соціальних мережах. Вартість вина становить $50 за дві пляшки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська актриса з українським корінням Міла Куніс разом з чоловіком, актором Ештоном Катчером відвідала Україну і виступила на форумі YES у Києві.

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