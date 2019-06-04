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Зірка "Форсажу" вразив мережу своєї "не дуже красивою" їжею

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Один з головних героїв культової епопеї "Форсаж" актор Дуейн "Скеля" Джонсон показав, як за допомогою реберець з картоплею він вирішив влаштувати собі планове порушення дієти. (До речі, пропонуємо вам смачний рецепт приготування стейка з телятини )

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Джонсон пише, що його організму терміново знадобилося влаштувати невелике розвантаження, після чого актор відправився в один із закладів, де придбав реберця з порцією печеної картоплі, після чого весь вечір насолоджувався стравою в своєму офісі.

"До речі, Bone In Ribeye було моїм прізвищем суботніми вечорами в коледжі", - жартує "Скала", радячи з користю для організму насолоджуватися розвантажувальними днями.

Відзначимо, Дуейн Джонсон – популярний американський актор, рестлер і кінопродюсер. Відомий своїми ролями у фільмах "Скарб Амазонки", Doom, "Мумія повертається і інших. Широкому кіноглядачеві" Скала "знайомий по багатосерійному фільму" Форсаж ".

Раніше переможниця шоу "Холостяк" Даша Квіткова показала справжній рай їжі.

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