Зірка "Форсажу" вразив мережу своєї "не дуже красивою" їжею

Один з головних героїв культової епопеї "Форсаж" актор Дуейн "Скеля" Джонсон показав, як за допомогою реберець з картоплею він вирішив влаштувати собі планове порушення дієти. (До речі, пропонуємо вам смачний рецепт приготування стейка з телятини )
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Джонсон пише, що його організму терміново знадобилося влаштувати невелике розвантаження, після чого актор відправився в один із закладів, де придбав реберця з порцією печеної картоплі, після чого весь вечір насолоджувався стравою в своєму офісі.
It's not pretty, but it's heavenly. #CheatMealSunday as I needed some good cheat day fats so I went with a 33oz Bone In Ribeye with a 1 pound loaded baked potato. Whole heartedly enjoyed in my office earlier this evening . For the record, "Bone In Ribeye" was my nickname in college on Saturday nights. TMI. Enjoy your cheat meals my friends - they're well earned 👊🏾🥩🥔
"До речі, Bone In Ribeye було моїм прізвищем суботніми вечорами в коледжі", - жартує "Скала", радячи з користю для організму насолоджуватися розвантажувальними днями.
Відзначимо, Дуейн Джонсон – популярний американський актор, рестлер і кінопродюсер. Відомий своїми ролями у фільмах "Скарб Амазонки", Doom, "Мумія повертається і інших. Широкому кіноглядачеві" Скала "знайомий по багатосерійному фільму" Форсаж ".
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