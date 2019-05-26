Зірка "Дня радіо" купив продукти до вечері і підірвав мережу

Відомий російський ведучий і зірка хітового фільму "День радіо" Михайло Козирєв вразив громадськість, показавши, які продукти купив перед приготуванням вечері (а ми, до речі, дуже рекомендуємо вам відмінний рецепт юшки з лосося).

Відповідний знімок він опублікував на своїй сторінці в Facebook 25 травня.

Зауважимо, що у Козирєву 51 рік, він щасливо одружений на Анастасії Поповій, яка народила йому двох дочок Єлизавету і Софію, - дівчатам в цьому році виповниться вісім років.

Поки вдома нікого не було, ведучий сам сходив на ринок, де скупився продуктами, після чого прийшов додому і став готувати вечерю, додавши собі настрою коктейлем на основі джина.

Судячи з фото, чоловік купив багато болгарського перцю, помідорів, кабачків, патисонів, редиски, зелені, спаржі, огірків, полуниці, курки та інших видів м'яса, сиру та інших молочних продуктів, риби, багетів.

Що саме Козирєв зібрався готувати, він не уточнив, проте, все одно дуже зацікавив приготуванням їжі для своїх рідних.

Зокрема, журналіст, публіцист і телеведучий Антон Красовський попросив Козирєва усиновити його, щоб і йому так смачно готували. До його прохання приєдналися і деякі інші.

Ще ряд людей здивувалися, на скільки ж людей він зібрався готувати, коли чекає тільки дружину і двох дочок, в той час як інші порадили відразу ж відкривати ресторан.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak писав, чим поганий ресторан Фабіус, який знаходиться в Києві, і де святкували весілля Потап і Настя Каменських.

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