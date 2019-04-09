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Жорді Круз: хто він і які страви приготував на "МастерШеф. Професіонали" в Україні

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Учасникам "МастерШеф.Профессіонали" дуже пощастило. Гостем кулінарного шоу став володар чотирьох зірок Мішлен, суддя "МастерШеф" в Іспанії і власник ресторанів Жорді Круз.

5 випуск став не просто випробуванням на міцність, але й шансом познайомитися з талановитим шефом. Учасникам необхідно було дуже уважно стежити за процесом приготування від шефа з Іспанії, а потім з точністю до дрібниць повторити три різні страви. Без сумніву всі були натхненні витонченістю та майстерністю Жорді, намагалися відтворити його характерні рухи. Кращою стала команда Фіолетових. Чорні фартухи отримали Паша Свертнік і Юля Ангелова.

Жорді Круз: хто він і які страви приготував на "МастерШеф. Професіонали" в Україні

Другий конкурс став дуже відповідальним і непростим випробуванням. Командам потрібно було нагодувати смачним і корисним обідом маленьких дітей. На розробку меню пішла ціла ніч. Два важливих моменти, які варто було врахувати шефам – обмежений бюджет і ніякої картоплі фрі та гамбургерів. Цього разу перемогла команда Червоних. Чорні фартухи наділи Саша Абрамов і Алік Мкртчян.

Чорна команда повинна була приготувати зменшені копії будь-яких класичних страв на вибір. Необхідно було постаратися, щоб вразити суддей оригінальністю і особливим підходом.

Саме час спробувати приготувати три варіанти різотто від італійського шеф-кухаря Крістіана Лоренціні.

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