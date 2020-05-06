Живемо без пігулок: дієтолог розповів, які продукти провокують головний біль

Існують ряд факторів, які можуть стати причиною головного болю, і одним з таких чинників є неправильно складений раціон харчування.

Про це на сторінці в соцмережі Facebook написала дієтолог Світлана Фус.

За словами дієтолога, головний біль може бути викликаний різними чинниками. Іноді це результат стресу, нестачі сну, втоми або голоду. Викликають і підсилюють головний біль зміна рівня деяких гормонів, зокрема, естрогену і прогестерону, це пояснює, чому жінки частіше страждають від головного болю.

Однак, за словами лікаря, приблизно 20% всіх випадків головного болю, в тому числі і мігрені, пов'язані з вживанням певних компонентів продуктів харчування.

У деяких людей голова починає боліти під час або після їжи. В такому випадку треба звернути увагу на свій раціон, можливо продукти містять інгредієнти, до яких ви чутливі, а саме:

Біогенні аміни

Найвідоміші з них - гістамін та тирамін. У великій кількості вони містяться в сирі, дріжджах, cосісках, пиві, вині, шоколаді, горіхах. Тому, якщо разом з вином з'їсти, наприклад, сир рокфор або фету, а потім ще шматочок шоколаду або шоколадний десерт, можна очікувати на головний біль. Треба пам'ятати, що кількість тираміну в продуктах збільшується при їх тривалому зберіганні, в несвіжих продуктах його вміст вищий.

Сульфіти

Консерванти, які додають в продукти харчування для припинення росту бактерій. Можуть знаходитися в вині, пиві, сухофруктах, мармеладі, піці, чіпсах, морепродуктах, переробленому м'ясі. Цей компонент має здатність накопичуватися в організмі при частому споживанні таких продуктів.

Аспартам

Він входить до складу солодкої газованої води, "жуйок", а також "швидких сніданків".

Глутамат натрію

Його використовують, як харчову добавку при виробництві копчених і ковбасних виробів, різних консервованих продуктів, соусів, сухих приправ, сухариків і чіпсів. Глутамат натрію, власне, і може провокувати сильні мігрені. Азіатська кухня - не найкращий вибір для людей, чутливих до глутамату.

Нітрит натрію

Це барвник, приправа і консервант. Нітрит натрію є стабілізатором червоного кольору консервованого м'яса і смаковою добавкою. За словами дієтолога, з високим ступенем ймовірності нітрити містяться в сосисках, м'ясних консервах, копченій та вареній ковбасі, копченій риби, беконі, шинці.

Кофеїн

За словами дієтолога, кофеїн може викликати різкий головний біль. "Кава, міцний чай, енергетичні напої містять багато кофеїну. Вживання двох або трьох порцій таких напоїв на день, значно збільшує шанси на виникнення головного болю", - зазначила лікар.

"Якщо вас часто турбує головний біль, причину якого не виявлено, спробуйте знайти "провокаторів" цього стану у вашій тарілці. Заведіть щоденник харчування і фіксуйте в ньому, після якої їжі з'являється головний біль, погане самопочуття. Це дозволить вам виявити продукт-провокатор, скоротити його кількість в раціоні або повністю виключити. Харчові продукти, які можуть викликати головний біль - це найчастіше високо оброблені продукти з додаванням безлічі різних хімічних речовин. Тому, уважно читайте інформацію на етикетці", - зазначила дієтолог.

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