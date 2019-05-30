Жінка похвалилася акуратно розставлених їжею в шафах і жахнула мережу

Користувачі мережі піддали критиці жінку, яка віришила похвалитися ретельно розставленої їжею у своїй кухонній шафі.
Про це повідомляє The Sun.
Зокрема, вона розмістила кілька відеороликів про те, як їй вдалося вдалося грамотно розставити ряди коробок з пластівцями, пакети з печивом, а також коробки з макаронами і банками.
Втім, більшість користувачів соціальних мереж піддали її критиці після побачених фотографій.
Один з користувачів, описуючи вміст шафи, коротко охарактеризував фотознімки як "серцевий напад в коморі".
Інший зазначив, що жінці навряд чи варто пишатися таким порядком в кухонній шафі, тому що вона наповнена шкідливою їжею, якою навряд чи можна годувати дітей.
Тим часом раніше тренер з фітнесу розповів, як повинна виглядати порція їжі.
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