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Жінка похвалилася акуратно розставлених їжею в шафах і жахнула мережу

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Користувачі мережі піддали критиці жінку, яка віришила похвалитися ретельно розставленої їжею у своїй кухонній шафі.

Про це повідомляє The Sun.

Зокрема, вона розмістила кілька відеороликів про те, як їй вдалося вдалося грамотно розставити ряди коробок з пластівцями, пакети з печивом, а також коробки з макаронами і банками.

Жінка похвалилася акуратно розставлених їжею в шафах і жахнула мережу

Втім, більшість користувачів соціальних мереж піддали її критиці після побачених фотографій.

Один з користувачів, описуючи вміст шафи, коротко охарактеризував фотознімки як "серцевий напад в коморі".

Жінка похвалилася акуратно розставлених їжею в шафах і жахнула мережу

Інший зазначив, що жінці навряд чи варто пишатися таким порядком в кухонній шафі, тому що вона наповнена шкідливою їжею, якою навряд чи можна годувати дітей.

Тим часом раніше тренер з фітнесу розповів, як повинна виглядати порція їжі.

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