Зеленський відчуває запах шаурми біля метро Києва: а як її правильно готувати

Президент України Володимир Зеленський однією з особливостей Києва назвав аромат шаурми біля станцій метро.

"Є те, що робить Київ - Києвом. Це запах квітучих лип і шаурми біля метро", - написав президент 26 травня на своїй сторінці у Facebook.

Шаурма – це ситне і ароматне блюдо східної кухні, яке буквально захопило весь світ. Біля станцій метро і правда багато наметів з різними видами шаурми, але все ж краще приготувати її своїми руками вдома.

Шаурму можна "збирати" з різних інгредієнтів, але найчастіше її роблять з м'ясом в лаваші, змащеному соусом.

Покроковий рецепт смачною домашньою шаурми читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, улюбленою стравою президента Володимира Зеленського є добре прожарений яловичий стейк.

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