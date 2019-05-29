Зеленський розповів, навіщо їсть шаурму

Виявилося, що шаурма має символічне значення для президента України Володимира Зеленського. У середу, 29 травня він на своїй сторінці у соцмережі поділився знімком, на якому похвалився поїданням цієї страви та рекомендував всім їсти шаурму.

"Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного. А ще – допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую", - написав очільник держави.

Шаурма – це популярне у всьому світі блюдо східної кухні. Президент купив свою шаурму на одній із заправок, але ми все ж радимо приготувати її вдома. Детальний рецепт смачної домашньої шаурми читайте за цим посиланням.

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