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Зеленський пригостив журналістів зеленою шаурмою: є смачний рецепт

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Журналісти в соціальних мережах активно діляться враженнями від неформальної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, де їх пригощали екзотичною зеленою шаурмою.

Зокрема, Олеся Бацман пише, що зустріч з Зеленським пройшла в День журналіста в несподіваному місці, де працівникам пера вдалося спробувати зелену київську шаурму.

"По емоційному шлейфу в цьому році професійне свято в колі людей з АП, найпозитивніше", - відзначає дружина Дмитра Гордона.

Її колега Мар'яна П'єцух зазначає, що раніше журналістів пригощали булочками та печивом, а ось тепер – ресторанною екзотичною шаурмою.

"Покращення вже сьогодні, помалу перемагаємо зубожіння", - додала журналістка.

Раніше ми повідомляли, як можна їсти шаурму і при цьому не набрати зайвих кілограмів.

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