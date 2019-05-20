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Зеленський назвав улюблену страву

5.7тЧитати матеріал російською

Улюбленою стравою президента України Володимира Зеленського є добре просмажений стейк.

За його словами, найсмачніший стейк виходить в тандирі. Тандир – це піч-жаровня, мангал кулястої форми для приготування їжі.

Також виявилося, що президент України полюбляє готувати м'ясо на грилі.

"Найбільше я люблю яловичий стейк, але рідко його зараз їм. Я взагалі люблю готувати м'ясо на грилі, хоча теж це дуже рідко роблю. Стейк в тандирі - моя тема - товстий шматок м'яса, повністю прожарений, і не сухий", - розповів Зеленський про свої кулінарні вподобання виданню "Сегодня".

Найніжніший стейк виходить з телятини, але під час приготування слід виконувати кілька правил, тоді результат порадує.

Покроковий рецепт стейка читайте за цим посиланням.

яловичий стейк

яловичий стейк

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