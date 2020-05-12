Зелений чай: наскільки він корисний. Дієтологи не дійшли згоди

Присутність в раціоні зеленого чаю може мати як позитивні, так і вкрай негативні наслідки для організму людини.

Про це в ексклюзивних коментарях OBOZREVATEL розповіли дієтологи, до яких ми звернулися з проханням роз'яснити роль зеленого чаю в раціоні і ступінь його впливу на наше самопочуття.

Лікар-дієтолог Ольга Набока: Зелений чай набагато корисніший, ніж чорний

"Зелений чай набагато корисніший, ніж чорний, але я не радила б ним занадто захоплюватися. Цей чай так само, як і кава містить кофеїн, але при цьому має більш яскраво виражену антиоксидантну дію, що дуже добре. Зелений чай краще купувати листовий, в жодному разі не пакетований. В крайньому випадку, можна купувати чай в пірамідках з цілісним листям. На день можна випивати не більше п'яти чашок".

Лікар-дієтолог Сергій Антонюк: Я не сказав би, що розповіді про користь зеленого чаю є перебільшенням

"Зелений чай дійсно корисний, і я не сказав би, що розповіді про його користь - це перебільшення. У зеленому чаї містяться кофеїн і танін. Такий кофеїн засвоюється повільніше, ніж той, який міститься в каві. Отже, дія зеленого чаю більш м'яка, ніж дія кави. Крім того, в зеленому чаї досить високий вміст антиоксидантів, але для того, щоб їх зберегти потрібно заварювати чай при температурі 75 градусів. Такий чай потрібно заварювати не окропом, а водою, що трохи остигла".

Лікар-дієтолог Олена Юдіна: Гарні зелені чаї коштують близько 500 гривень за 100 грамів

"Проблема в тому, що той чай, який у нас продається, не можна назвати чаєм. Це не той чай, який можна назвати якісним продуктом. Навіть дорогі сорти, які продаються у нас по 70-80 гривень за пачку - це чаї низької якості. Гарні зелені чаї коштують близько 500 гривень за 100 грамів, і у нас їх просто не продають. Тому говорити про користь того зеленого чаю, який на даний момент продається в наших магазинах, немає сенсу. Якісний зелений чай і те, що у нас продається під виглядом зеленого чаю - це дві великі різниці. Якісний чай дійсно багатий на кофеїн, має тонізуючий ефект, викликає прилив енергії. Один раз скуштувавши дійсно якісний чай, ви вже не зможете пити те, що у нас продають під виглядом чаю. Ваговий чаї, які у нас продають - це чаї з ароматизаторами, нічого корисного в них немає".

Лікар-дієтолог Людмила Гончарова: Я не рекомендую вживати будь-які чаї без генетичного аналізу

"Я не рекомендую вживати будь-які чаї без генетичного аналізу. Людина має знати, до чого вона генетично схильна. У кожної людини своя генетика і своя ферментативна система. Для одних зелений чай - це ліки, для інших - отрута, що викликає прискорене серцебиття, тахікардію, плями на обличчі й т.ін. Якщо зелений чай не підходить людині, він патологічно впливає на її центральну нервову систему. Збудження - це так само погано, як і занадто загальмований стан. У разі перезбудження може розвинутися деменція, порушення пам яті, порушення уваги і мислення".

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