Запобігаємо інфаркту: лікар розповів, що має бути в раціоні хворих на серце

Правильно складений раціон може суттєво знизити ризик розвитку інфаркту міокарда, інсульту, хвороби Альцгеймера.

Про це в своєму блозі написав лікар-дієтолог Сергій Антонюк.

За словами дієтолога, якби вдалося повноцінно керувати атеросклеротичним процесом, ми б перемогли кожну третю людську смерть на планеті.

"Холестерин буває різним. Для того, щоб потрапити в наш організм, що складається переважно з води, йому потрібен поводир, оскільки будучи жиром, він просто не може розчинятися у воді. Природа вигадала йому такого помічника – ним став білок. Так утворюються складні сполуки холестерину з білками - ліпопротеїди. Вони бувають великими і пухкими, ліпопротеїди низької щільності – такі конструкції дуже легко віддають свій холестерин туди, де він потрібен. Але вони бувають також і маленькими, щільними – такі конструкції, ліпопротеїди високої щільності, навпаки, збирають з усіх тканин холестерин і переносять його в нашу печінку для переробки на жовч", - заявив Антонюк.

За словами дієтолога, сьогодні відомо, що для виникнення інфаркту міокарда та інсульту необхідний розвиток атеросклеротичної бляшки, яка, збільшуючись, зменшує просвіт судини. "Першопричина – пошкодження внутрішнього ніжнього вистилання судини, ендотелію. Він не завжди витримує випробування стресом, гіподинамією, палінням, підвищеним цукром крові, ожирінням та іншими принадами нинішньої цивілізації.На перших порах рятівником є холестерин у вигляді ліпопротеїдів низької щільності, ліпопротеїнів низької щільності, він штопає пошкоджені місця в судині, інакше судина просто розірвалася б", - заявив Антонюк.

Ці місця ретельно шліфуються вже іншим холестерином у вигляді ліпопротедів високої щільності, ліпопротеїнів високої щільності, що не дає рости в просвіт судини. Але з часом рівновага порушується, атеросклеротична бляшка збільшується, починає тріскатися. У цих місцях формується тромб і виникає інфаркт. При певних високих показниках ЛПНЩ і загального холестерину застосовують статини, обмежують продукти з високим вмістом холестерину.

За словами Антонюка, з їжею може надійти близько 20 відсотків холестерину, 80 відсотків організм синтезує самостійно, переважно в печінці.

"Механізм регуляції працює таким чином, що якщо холестерин в надлишку, то частина його пройде транзитом через кишечник, якщо рівень його в крові буде зменшуватися, то печінка буде збільшувати його вироблення. Проблеми настають тоді, коли ця рівновага порушується, порушується баланс між самими фракціями холестерину", - зазначив лікар.

Антонюк також зазначив: "Якщо у вас немає таких серйозних факторів ризику ішемічної хвороби як ожиріння, підвищений цукор крові, гіподинамія, паління, не поспішайте приймати статини і жорстко контролювати себе режимом харчування. Треба пам'ятати, що це створить ризики для розвитку хвороби Альцгеймера, що науково доведено. Особливо важливо пам'ятати про це, коли ваш середній вік - це вже ваше славне минуле. Курячі яйця, сметана в цьому випадку будуть допомагати вам зберігати ясний розум довгі роки. Але все в міру".

Лікар також зазначив, щоякщо ж проблеми з атеросклерозом ви вже маєте, то тоді, звичайно, доречне запитання щодо прийому статинів, розробки індивідуальної програми харчування.

Також, за словами дієтолога, важливо знати, що існують продукти, які допомагають знайти баланс між різними фракціями холестерину. "Включення їх в раціон харчування дуже важливе в профілактиці і лікуванні перерахованих вище захворювань. Йдеться про омега -3, 6, 9 жирні кислоти. Омега – 3 жирні кислоти можна отримувати з рослинними оліями: оливковою, рапсовою, лляною", - зазначив Антонюк.

Дієтолог зазначив, що багатим джерелом цих цінних кислот є жирні сорти морської риби. Омега-3 жирні кислоти так балансують фракції холестерину, що він приносить тільки користь нашому організму. До таких сортів відносяться лосось, сьомга, морська форель, а також більш доступні за ціною скумбрія та оселедець.

"Включаючи в свій раціон морепродукти, треба подумати про дві речі: як зберегти в них максимальну кількість корисних речовин і як при цьому уберегти себе від гельмінтів, якими дуже часто заражені ці продукти. При їх термічній обробці, яку необхідно проводити не менше двадцяти хвилин, цінність продукту буде втрачатися, проте пройде його повне знезараження", - підкреслив лікар.

При цьому лікар нагадав, що можна скористатися виморожуванням, навіть в домашніх умовах. При такому підході біологічна активність продукту буде значно вищою.

"У США, Голландії дозволено вживання морепродуктів без попередньої термічної обробки після виморожування при температурі мінус 20 градусів C протягом 5 діб. З огляду на можливі похибки у проведенні процедури в домашніх умовах, гадаю, що 10 діб буде цілком достатньо. А далі присолити за смаком, не забуваючи про те, що зайва сіль організму не потрібна. Особливо добре треба про це пам'ятати тим, у кого є артеріальна гіпертензія: 4 г солі у всіх продуктах на добу буде достатньо. 50 грамів якісної морської риби на добу буде достатньо, щоб уберегти себе від перерахованих вище хвороб століття", - зазначив дієтолог.

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