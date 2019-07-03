Запіканка з кабачків: рецепт дуже смачної страви

Запіканка з кабачків виходить ніжною, соковитою, апетитною. При цьому приготувати її дуже легко.
Цю запіканку можна робити як в духовці так і в мультиварці.
Складові
Кабачок - 1 штука
Помідор - 1 штука
Яйця - 2 штуки
Молоко - 150 мл
сметана - 150 грамів
Пшеничне борошно - 3 столові ложки
Сіль, спеції за смаком
Твердий сир – 150 грамів
Приготування
Спочатку потрібно очистити кабачок від шкірки, а потім нарізати його на тонкі скибочки.
Бока і дно форми або чаші мультиварки необхідно змастити олією і викласти туди нарізані кабачки.
Далі потрібно нарізати помідор великими кружечками і відправити його в чашу, рівномірно виклавши поверх кабачків.
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Тепер займемося заливкою: яйця слід трохи збити виделкою, додати туди молоко, сметану і перемішати.
Потім в суміш необхідно всипати борошно, сіль, спеції, перемішати і залити готовою заливкою овочі.
Натерти сир і посипати ним верх запіканки.
Готувати в мультиварці на режимі "випічка" 1 годину.
Якщо після закінчення зазначеного часу в запіканці буде багато рідини, необхідно її залишити ще на 20 хвилин на режимі "випічка", але з відкритою кришкою.
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