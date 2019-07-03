Запіканка з кабачків: рецепт дуже смачної страви

Запіканка з кабачків виходить ніжною, соковитою, апетитною. При цьому приготувати її дуже легко.

Цю запіканку можна робити як в духовці так і в мультиварці.

Складові

Кабачок - 1 штука

Помідор - 1 штука

Яйця - 2 штуки

Молоко - 150 мл

сметана - 150 грамів

Пшеничне борошно - 3 столові ложки

Сіль, спеції за смаком

Твердий сир – 150 грамів

Приготування

Спочатку потрібно очистити кабачок від шкірки, а потім нарізати його на тонкі скибочки.

Бока і дно форми або чаші мультиварки необхідно змастити олією і викласти туди нарізані кабачки.

Далі потрібно нарізати помідор великими кружечками і відправити його в чашу, рівномірно виклавши поверх кабачків.

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Тепер займемося заливкою: яйця слід трохи збити виделкою, додати туди молоко, сметану і перемішати.

Потім в суміш необхідно всипати борошно, сіль, спеції, перемішати і залити готовою заливкою овочі.

Натерти сир і посипати ним верх запіканки.

Готувати в мультиварці на режимі "випічка" 1 годину.

Якщо після закінчення зазначеного часу в запіканці буде багато рідини, необхідно її залишити ще на 20 хвилин на режимі "випічка", але з відкритою кришкою.

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