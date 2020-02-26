Запікаємо в духовці: рецепт простої м'ясної страви з гарніром на свято

На той випадок, якщо гості вирішили нагрянути несподівано, є ідеальний рецепт запеченої курочки з овочами.

На підготовку інгредієнтів йде мінімум часу, так як всі овочі, а також куряче м'ясо ріжеться на великі шматки і відпраляЄться в духовку на годину.

Щоб і м'ясо, і гарнір до нього вийшли ароматними, потрібно замаринувати все в сметанному соусі з часником і перцем.

Новини Як приготувати ідеальний маринад для курки

Набір овочів можна змінювати на свій смак. У представленому рецепті до картоплі додається солодкий перець, баклажани і кабачки. Також можна додати ріпчасту цибулю, помідори, зелений горошок, моркву і гриби у будь-яких варіаціях. Все залежить тільки від кулінарної фантазії!

У підсумку гостей можна здивувати дуже смачною і соковитою запеченою куркою, і овочами з рум'яною скоринкою. Відповідний рецепт доступний за посиланням: Картопля запечена з овочами і куркою .

Картопля запечена з овочами і куркою

Читайте також:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram