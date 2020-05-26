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Запечені фрикадельки з лосося з горохом і брокколі

1.5т
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Фрикадельки – це відмінне блюдо, яке представляє собою кульки з м'ясного або рибного фаршу. Їх можна подавати на обід або вечерю в супроводі гарніру з овочів, таких як горох і брокколі.

OBOZREVATEL спільно з blogunisalute.it пропонує ознайомитися з рецептом цієї смачної та корисної страви.

Запечені фрикадельки з лосося з горохом і брокколі

Складові:

  • 500 г свіжого лосося

  • 2 яйця

  • 2 картоплини

  • Терта цедра 1 лимона

  • Панірувальні сухарі

  • сіль

  • петрушка

  • Оливкова олія першого віджиму

  • 300 г замороженого горошку

  • 1 велика брокколі

приготування:

  1. Відваріть картоплю, потім очистіть і натріть на тертці. Окремо наріжте лосось і додайте його в миску з картоплею. Добре перемішайте, поки все не стане однорідним.

  2. Додайте щіпку солі, яйце, попередньо нарізану петрушку і терту цедру лимона. Продовжуйте перемішувати фарш, поки він не стане однорідним, а потім зробіть фрикадельки.

  3. Візьміть 2 тарілки: в одній збийте яйце, а в іншу насипте сухарі. Кожну фрикадельку занурте спершу в яйце, а потім обваляйте в сухарях. Коли вони будуть готові, помістіть в жароміцний посуд, яку злегка змастіть оливковою олією.

  4. Випікайте фрикадельки при 180 ° протягом приблизно 20 хвилин, періодично перевертаючи їх.

Гарнір

ще один варіант гарніру

ще один варіант гарніру

Приготуйте заморожений горох. Для цього протушкувати його на сковороді з невеликою кількістю води і масла протягом 10-15 хвилин.

Вимийте і очистіть брокколі, потім відокремте суцвіття від ядра. Готуйте на пару близько 15 хвилин.

Приправте горох і брокколі дрібкою солі і краплями масла, а потім подавайте разом з фрикадельками.

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Тема
живлення
Теги
риба рецепт
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