Запечені фрикадельки з лосося з горохом і брокколі

Фрикадельки – це відмінне блюдо, яке представляє собою кульки з м'ясного або рибного фаршу. Їх можна подавати на обід або вечерю в супроводі гарніру з овочів, таких як горох і брокколі.

OBOZREVATEL спільно з blogunisalute.it пропонує ознайомитися з рецептом цієї смачної та корисної страви.

Складові:

500 г свіжого лосося

2 яйця

2 картоплини

Терта цедра 1 лимона

Панірувальні сухарі

сіль

петрушка

Оливкова олія першого віджиму

300 г замороженого горошку

1 велика брокколі

приготування:

Відваріть картоплю, потім очистіть і натріть на тертці. Окремо наріжте лосось і додайте його в миску з картоплею. Добре перемішайте, поки все не стане однорідним. Додайте щіпку солі, яйце, попередньо нарізану петрушку і терту цедру лимона. Продовжуйте перемішувати фарш, поки він не стане однорідним, а потім зробіть фрикадельки. Візьміть 2 тарілки: в одній збийте яйце, а в іншу насипте сухарі. Кожну фрикадельку занурте спершу в яйце, а потім обваляйте в сухарях. Коли вони будуть готові, помістіть в жароміцний посуд, яку злегка змастіть оливковою олією. Випікайте фрикадельки при 180 ° протягом приблизно 20 хвилин, періодично перевертаючи їх.

Гарнір

ще один варіант гарніру

Приготуйте заморожений горох. Для цього протушкувати його на сковороді з невеликою кількістю води і масла протягом 10-15 хвилин.

Вимийте і очистіть брокколі, потім відокремте суцвіття від ядра. Готуйте на пару близько 15 хвилин.

Приправте горох і брокколі дрібкою солі і краплями масла, а потім подавайте разом з фрикадельками.

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