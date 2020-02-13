Запечене м'ясо у фользі: секрет найсоковитішої смачної буженини

Одним з кращих м'ясних страв по праву вважається ніжна буженина з цільного шматка свинини.

Така стрва заправляється за лічені хвилини, а секретами її приготування є правильні спеції і достатній для маринування час перед запіканням.

Ще одне важливе і просте правило – готувати буженину в духовці потрібно стільки годин, скільки кілограмів у шматку м'яса. Це означає, що якщо ви обрали шматок м'яса вагою півтора кілограма – то він запечеться за півтори години. На двокілограмову буженину, відповідно, знадобиться вже дві години.

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Щоб м'ясо не було прісним, його потрібно нашпигувати часником і спеціями, а також натерти пряними травами.

В якості маринаду можна використовувати майонез (або сметану, йогурт) з гірчицею.

В кінці слід підрум'янити вже готову буженину без фольги, таким чином на м'ясі зверху з'явиться апетитна скоринка.

Детальний рецепт приготування такого м'яса читайте в рецепті від FoodOboz за цим посиланням: Запечена буженина.

Запечена буженина

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