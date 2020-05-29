Рецепт: запечений окунь по-італійськи

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних страв, приготованих з сезонних продуктів. Сьогодні разом з la repubblica пропонуємо запекти морського окуня в духовці.

Морський окунь - цінна риба, яка вважається королем морського дна завдяки твердій м'якоті, ніжному смаку, низькому вмісту жиру та легкій засвоюваності.

Як і вся риба, ця їжа багата на білки, мінерали та вітаміни, вона є відмінним джерелом жирних кислот Омега-3.

Ось як приготувати окуня в духовці.

Складові

для 4 осіб

4 філе окуня по 200-220 г кожен

лимон

1 невеликий стакан сухого білого вина

1 свіжий гострий перець

оливкова олія першого віджиму

сіль

перець

Приготування

Наріжте філе і висушіть кухонним папером.

Вимите та висушене філе приправте дрібкою солі і перцю з обох сторін, як з боку шкіри, так і м'якоті.

Помістіть філе в каструлю, змащену маслом. Полийте невеликою кількістю масла, збризніть білим вином і лимонним соком.

Поставте в розігріту до 180 ° духовку та запікайте 10 хвилин.

Дістаньте з духовки, перевірте готовність, переверніть філе так, щоб оголити шкіру, додайте свіжий червоний перець, нарізаний скибочками.

Продовжуйте готувати ще 10 хвилин, протягом яких м'ясо поливайте соком, що виділяється.

Запечене філе окуня гарно поєднується з запеченими овочами.

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