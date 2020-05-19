Замінники цукру: вчені озвучили несподівані результати досліджень

Близько 40% дорослих людей споживають замінники цукру. Хоча найчастіше вони додаються в низькокалорійні напої, також їх можна помітити в різноманітній їжі.

OBOZREVATEL разом з health.harvard.edu пропонує ознайомитися з типами підсолоджувачів, результатами досліджень і наслідками їх регулярного вживання.

Типи замінників цукру

Замінники цукру діляться на 2 основні категорії: синтетичні та натуральні. Серед синтетичних існує 6 типів, схвалених FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів, США): сахарин, аспартам, сукралоза, неотам, адвантам і ацесульфам калію.

Серед натуральних можна виділити підсолоджувачі на основі стевії (з листя рослини Stevia rebaudiana). Вони є "загальновизнаними безпечними", тому не потребують схвалення FDA, перш ніж відправитися на продуктові полиці.

Дослідження: оцінка потенційних ризиків для здоров'я

Результати досліджень про потенційні наслідки регулярного вживання замінників цукру були суперечливими. Це частково тому, що вони становлять лише частину дієтичних звичок людини. Наприклад, дослідження показують, що люди, які п'ють низькокалорійні напої, що містять замінники цукру, можуть з більшою ймовірністю їсти оброблені продукти і фаст-фуд.

Якщо дослідники не врахують це, замінники цукру можуть бути звинувачені в ризиках для здоров'я, пов'язаних зі звичками способу життя або такими захворюваннями, як ожиріння.

Дослідження: вплив замінників цукру на втрату ваги

Замінники цукру можуть мати помірну користь для зниження ваги, особливо при скороченні вживання цукровмісних напоїв. Але вплив може залежати від підсолоджувача та від того, як він вживається. Наприклад, перехід зі звичайного газованого напою на дієтичний був пов'язаний зі зменшенням ваги.

Однак недавнє 12-тижневе дослідження показало, що вживання напою підсолодженого сахарином (6 чашок на день) збільшувало масу тіла, подібно напою зі столовим цукром. Проте аспартам, "реб А" (суміш з екстракту стевії) і сукралоза не були пов'язані з збільшенням ваги в цьому дослідженні.

Дослідження: замінники цукру і ризик хронічних захворювань

Інші дослідники пов'язують низькокалорійні підсолоджувачі з підвищеним ризиком діабету і метаболічного синдрому. Недавнє дослідження, опубліковане в науковому журналі "Cell Metabolism" показало, що сукралоза може погіршити здатність організму виводити цукор з крові за рахунок зниження реакції на інсулін. Сукралоза змушує мозок гірше реагувати на солодкість, що також може вплинути на процес травлення.

Однак ці зміни спостерігалися тільки тоді, коли замінник цукру вживався разом з вуглеводами, а не при окремому прийомі. Вчені припускають, що комбінація може змінити нормальну переробку цукру в організмі. Що стосується зв'язку між замінниками цукру і виникненням серцевих нападів та інсульту, про це є лише суперечливі дані.

Дієта має значення

Продукти, які, найімовірніше, містять замінники цукру, включають в себе пластівці, хліб, йогурт, морозиво, молоко, печиво, цукерки, джеми і сиропи. Перехід на низькокалорійні підсолоджувачі може бути корисним для людей, які зазвичай споживають багато цукру в напоях і продуктах харчування.

Проте намагайтеся вибирати продукти з відомою користю для здоров'я. Наприклад, замість додавання варення на бутерброд з арахісовою пастою, спробуйте чорницю або шматочки яблук, а також пийте звичайну воду замість дієтичних напоїв.

Зараз ще недостатньо даних для того, щоб настійно рекомендувати уникати або рішуче підтримувати низькокалорійні підсолоджувачі. Однак, поки не будуть проведені додаткові дослідження, краще скоротити їх використання.

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