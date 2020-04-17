З якого борошна краще пекти паску

Для випічки пасок можна використовувати не лише пшеничне борошно.

Про це в своєму блозі в соцмережах написала дієтолог-консультант Олена Юдіна.

"Якщо ви вирішили в цьому році спекти паски з цільнозернового борошна (або ще розмірковуєте), вам необхідно знати, що таке цільнозернове борошно.

Це борошно з цільного зерна, в якому збережена і оболонка (висівки) і зародкове зерно (ядро), тобто всі складові частини зерна. В звичайному борошны цього немає, і воно позбавлене всіх тих переваг, які є в цільнозерновому.

Майже всі вітаміни і мінерали в зерні концентруються саме в оболонці - в тих самих висівках і алейроновому шарі, які видаляються при підготовці до помелу.

Я активно пропагую цельнозернове борошно, тому що для цього є всі підстави. Цілісні зерна містять клітковину, вітаміни групи В, віт. Е, кальцій, марганець, залізо, хром, білки, ненасичені жирні кислоти, антиоксиданти, ензими і це далеко не весь список.

Користь цільнозернового борошна для організму давно визнана медициною. Це борошно має благотворний і оздоровчий вплив на кровоносну, серцево-судинну, травну системи організму.

Страви з цільної пшениці, жита, вівса, гречки та ячменю допомагають боротися з ожирінням, цукровим діабетом, запорами, депресією, хворобами серця і судин.

Властивості цільнозернового борошна забезпечують масаж кишківника, надходження в організм усіх цінних речовин, що містяться в зерні. До того ж, калорійність цільнозернового борошна така сама, як і у звичайного борошна, але хліб з нього є відмінним джерелом енергії і сил!

Головними недоліками цільнозернового борошна є:

- здатність подразнювати слизову оболонку шлунка і кишківника через високий вміст клітковини. Це актуально для людей, які страждають на гастрити і холецистити.

- вміст глютену (жито, ячмінь, пшениця, овес). Тому людям з його непереносимістю вживати цельнозернове борошно з цих культур не варто.

Віддавайте перевагу гречаному борошну, рисовому і кукурудзяному. Робіть свій вибір правильно!"

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