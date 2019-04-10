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Яку страву замовила собі Бузова і як її приготувати?

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Всім відома російська співачка, акторка і телеведуча Ольга Бузова завжди намагається тримати себе в формі. Багато її шанувальники відзначають, що, не дивлячись на схильність до повноти їй завжди вдається дотримується правильного харчування, ходити на фітнес і відвідувати спортзали.

Що стосується їжі, Ольга завжди відзначала, що основа її раціону – різноманітні салати. Найбільше вона любить різні фруктові. В її ресторані, наприклад, фруктовий салат готують з абрикоса, малини, полуниці, лохини і слив, а подають з мусом із вершків.

Яку страву замовила собі Бузова і як її приготувати?

Бузова поділилася рецептом свого улюбленого фруктового салату, який вона готує вдома і замовляє в ресторанах. Фрукти можна використовувати будь-які це стосується й заправки.

Інгредієнти:

Яблуко – 1-2 шт.

Апельсин – 1-2 шт.

Банан – 2 шт.

Мандарин – 2-3 шт.

Йогурт або вершки – 2 ложки.

Фрукти порізати на невеликі шматочки, перемішати і зверху полити натуральним йогуртом або вершками.

Більше рецептів фруктових салатів на нашому сайті.

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