Якщо немає морозилки: як вибрати і де зберігати свіжу спаржу

Свіжу спаржу потрібно зберігати в холодильнику в ящику для овочів. Стебла попередньо варто перебрати, видалити всі зіпсовані частини і витерти насухо паперовими рушниками.

Як вибрати спаржу

При виборі свіжої спаржі звертайте увагу на розмір і колір пагонів. Пагони мають бути середньої довжини, яскравого кольору і повинні добре тримати форму. Не варто купувати мляві пагони, оскыльки смак такоъ спаржі буде поганим.

Якщо йдеться про маринований продукт, то в магазинах можна зустріти баночки з маринованою спаржею трьох видів: білою, зеленою та фіолетовою.

Біла спаржа вважається делікатесним продуктом. Це найніжніші і найсмачніші пагони, але дуже часто до маринадыв додають консерванти, тому перед покупкою ретельно вивчіть склад продукту.

Зелена спаржа - більш поширений продукт, який продають як у свіжому, так і в маринованому вигляді. Помилитися при купівлі маринованої зеленої спаржі практично неможливо, оскыльки тут підводних каменів просто немає.

Фіолетова спаржа - цей продукт має легкий гіркуватий присмак, який далеко не всім до вподоби. Другий важливий момент: в процесі приготування фіолетовий колір зникає. Тому, якщо ви плануєте готувати страву саме з фіолетовою спаржею і рецепт передбачає термічну обробку продукту, постарайтеся додати яскраві інгредієнти, які допоможуть зробити страву привабливою.

Підробка

Якщо ви бачите на полиці магазину мариновану спаржу жовтуватого кольору - перед вами соя. Безумовно, соя - це смачний і корисний продукт, але ніякого відношення до спаржі вона не має. Спаржі жовтуватого кольору не існує, тому ретельно вивчіть склад продукту перед тим, як купити його.

Отже, як правильно зберігати свіжу спаржу

Свіжу спаржу потрібно зберігати в холодильнику в ящику для овочів. В ідеалі пагони можуть зберігатися в холодильнику більше місяця, але не забувайте, що чим довше спаржа лежить в холодильнику, тим менше в ній залишається поживних речовин. Більш того, з часом почне псуватися смак спаржі, тому не варто зберігати її більше місяця.

Якщо ваша спаржа зів'яла, покладіть пагони в холодну воду і додайте в неї кілька ложок цукру. Солодка вода поверне паросткам пружність.

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