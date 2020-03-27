В умовах карантину і малорухливого способу життя перекуси між основними прийомами їжі допускаються тільки в разі індивідуальних показників.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла лікар-дієтолог Світлана Скосарь.

"Є кілька точок зору щодо того, чи повинні бути перекуси між основними прийомами їжі. Одні мої колеги рекомендують в якості перекусів використовувати фрукти та молочні продукти, інші ж радять обходитися склянкою чистої води. Я підтримую обидві точки зору.

Справа в тому, що, згідно з рекомендаціями МОЗ, в раціоні здорової людини перекуси допускаються. Але потрібно дивитися на природу цих перекусів. Якщо людина займалася спортом, природно, що їй буде недостатньо трьох основних прийомів їжі і після тренування у неї буде потреба щось з'їсти.

Якщо ж ми говоримо про людей, які ведуть малорухливий спосіб життя, то їм я не радила б робити перекуси між основними прийомами їжі. Перше, на що потрібно звертати увагу - це почуття голоду. Якщо у людини з'явилося відчуття голоду, допускається перекус. Якщо ж почуття голоду немає, але просто потрібно себе чимось зайняти, краще відмовитися від такого перекусу.

Якщо у вазі лежить шоколадна цукерка - це не привід її з'їдати. Якщо ви дивитеся телевізор це не означає, що ви повинні дивитися його обов'язково з тарілкою печива на колінах. Перекушувати можна тоді, коли є почуття голоду, а не тоді, коли нічим зайнятися або просто за компанію з тими, хто їсть".

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