Якщо на кухні немає ваг: як правильно відміряти продукти

OBOZREVATEL продовжує публікувати кухонні лайфхаки, які допоможуть спростити життя багатьом господиням.

Сьогодні ми ходимо нагадати вам, як відміряти потрібну кількість продуктів, якщо у вас на кухні немає ваг.

Отже, як і чим можна відміряти продукти

Гранчак 250 гр.

борошно - 160 гр,

рис - 230 гр,

сіль - 320 гр,

гречка - 200 гр,

цукор - 200 гр,

олія - 190 гр,

геркулес - 90 гр,

крохмаль - 150 гр,

вода - 250 гр.

Чайна ложка

цукор - 8 гр,

сіль - 10 гр,

борошно - 5 гр,

какао-порошок - 9 гр,

рис - 8 гр,

вода - 5 гр,

олія - 5 гр,

топлене масло - 8 гр,

крохмаль - 10 гр,

цукрова пудра - 9 гр.

Столова ложка

цукор - 25 гр,

сіль - 30 гр,

гречка - 25 гр,

геркулес - 12 гр,

борошно - 15 гр,

крохмаль - 30 гр,

олія - 17 гр,

топлене масло - 20 гр,

какао-порошок - 25 гр,

рис - 18 гр,

вода - 25 гр.

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