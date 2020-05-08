Якщо на кухні немає ваг: як правильно відміряти продукти
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Сьогодні ми ходимо нагадати вам, як відміряти потрібну кількість продуктів, якщо у вас на кухні немає ваг.
Отже, як і чим можна відміряти продукти
Гранчак 250 гр.
борошно - 160 гр,
рис - 230 гр,
сіль - 320 гр,
гречка - 200 гр,
цукор - 200 гр,
олія - 190 гр,
геркулес - 90 гр,
крохмаль - 150 гр,
вода - 250 гр.
Чайна ложка
цукор - 8 гр,
сіль - 10 гр,
борошно - 5 гр,
какао-порошок - 9 гр,
рис - 8 гр,
вода - 5 гр,
олія - 5 гр,
топлене масло - 8 гр,
крохмаль - 10 гр,
цукрова пудра - 9 гр.
Столова ложка
цукор - 25 гр,
сіль - 30 гр,
гречка - 25 гр,
геркулес - 12 гр,
борошно - 15 гр,
крохмаль - 30 гр,
олія - 17 гр,
топлене масло - 20 гр,
какао-порошок - 25 гр,
рис - 18 гр,
вода - 25 гр.
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