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Якщо на кухні немає ваг: як правильно відміряти продукти

2.2т
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OBOZREVATEL продовжує публікувати кухонні лайфхаки, які допоможуть спростити життя багатьом господиням.

Сьогодні ми ходимо нагадати вам, як відміряти потрібну кількість продуктів, якщо у вас на кухні немає ваг.

Отже, як і чим можна відміряти продукти

Якщо на кухні немає ваг: як правильно відміряти продукти

Гранчак 250 гр.

  • борошно - 160 гр,

  • рис - 230 гр,

  • сіль - 320 гр,

  • гречка - 200 гр,

  • цукор - 200 гр,

  • олія - 190 гр,

  • геркулес - 90 гр,

  • крохмаль - 150 гр,

  • вода - 250 гр.

Якщо на кухні немає ваг: як правильно відміряти продукти

Чайна ложка

  • цукор - 8 гр,

  • сіль - 10 гр,

  • борошно - 5 гр,

  • какао-порошок - 9 гр,

  • рис - 8 гр,

  • вода - 5 гр,

  • олія - 5 гр,

  • топлене масло - 8 гр,

  • крохмаль - 10 гр,

  • цукрова пудра - 9 гр.

Якщо на кухні немає ваг: як правильно відміряти продукти

Столова ложка

  • цукор - 25 гр,

  • сіль - 30 гр,

  • гречка - 25 гр,

  • геркулес - 12 гр,

  • борошно - 15 гр,

  • крохмаль - 30 гр,

  • олія - 17 гр,

  • топлене масло - 20 гр,

  • какао-порошок - 25 гр,

  • рис - 18 гр,

  • вода - 25 гр.

Якщо на кухні немає ваг: як правильно відміряти продукти

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування продукти
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