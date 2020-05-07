Якою повинна бути корисна вечеря: озвучено несподівані поради

Вечеря викликає багато спірних обговорень, коли мова йде про схуднення. Можливо, ви вже чули, що потрібно уникати вуглеводів під час вечірнього прийому їжі та їсти тільки 1 фрукт з йогуртом.

Крім того, часто називають продукти, які не слід вживати, так як вони сприяють затримці рідини. Однак знайте, що навколо цієї теми існує досить багато міфів.

OBOZREVATEL за сприяння dietistasnutricionistas.es пропонує вам ознайомитися з головними порадами, як зробити вечерю більш збалансованою, легкою і простою в приготуванні.

Уникайте почуття голоду перед вечерею

Для цього важливо, щоб ви їли щось під час перекусу. В якості корисних для здоров'я варіантів, які підійдуть для другої половини дня, можна виділити фрукти або йогурт з горіхами (без цукру).

Їжте більше овочів

На додаток до вітамінів і мінералів, овочі також містять клітковину, завдяки якій ви можете довше залишатися ситими. Це продукти з низькою калорійністю, тому вони ідеально підходять для легкої вечері.

Не виключайте з раціону вуглеводи

Багато людей вважають, що вуглеводи повинні бути обмежені під час вечері, особливо при схудненні. Проте, якщо ви споживаєте їх в кількості, яка відповідає фізіологічним потребам, немає ніяких підстав виключати їх з меню. Переконайтеся, що на тарілці є їжа, яка містить такі продукти, як цільнозернові, бобові або бульби.

Вибирайте якісні білки

Білки повинні бути частиною кожного основного прийому їжі. Однак слід зазначити, що не всі продукти, багаті білком, є гарним варіантом. Віддавайте перевагу білому м'ясу, яйцям і блакитній рибі, які забезпечують корисними жирами, а також таким рослинним білкам, як бобові. При цьому уникайте гамбургерів, ковбас, м'ясних делікатесів і червоного м'яса, так як це продукти з високим вмістом насичених жирів.

Уникайте неповноцінних вечерь

Збалансована і здорова вечеря повинна включати в себе овочі, зелень, вуглеводи і якісні білки. З цієї причини важливо уникати таких звичок, як вживання тільки шматочків фруктів або йогурту з пластівцями. У цих випадках ви не отримаєте ті поживні речовини, які повинні бути присутніми в раціоні. Крім того, з'явиться бажання знову поїсти або ви прокинетеся голодними. Якщо подобається щось солодке, можете включити фрукти в якості інгредієнта в свої страви.

Не забудьте десерт

Візьміть натуральний йогурт без цукру і додайте трохи фруктів. Вони забезпечать солодкий смак і клітковину, підвищуючи відчуття ситості. Також можна приготувати смузі або домашнє морозиво шляхом подрібнення фруктів.

Ідеї вечері на кожен день тижня

Щоб на практиці застосувати всі ті поради, які були представлені, пропонуємо ідеї легких і корисних вечерь.

Понеділок: кіноа з відварною куркою, грушею, помідорами чері, скибочками редьки і міксом салату.

Вівторок: запечений гарбуз зі спеціями карі, в'яленими помідорами, червоною цибулею і листям салату. Омлет із кабачків та цільнозерновий хліб.

Середа: крем-суп із селери, яблука, цибулі та картоплі. Дорада з лимоном і перцем, приготована в мікрохвильовій печі.

Четвер: обсмажені овочі (зелений і червоний перець, цибуля, баклажани) і куряча грудка з кус-кусом.

П'ятниця: овочевий суп (морква, цибуля і цукіні) з коричневим рисом і вареним яйцем.

Субота: салат з руколи, баклажана (запеченого на грилі), помідора, сиру (моцарели або домашнього), копченого лосося і свіжого базиліку.

Неділя: овочі на грилі (гриби, цукіні, баклажани, помідори черрі). Запечений хек з картоплею, цибулею і солодкою паприкою.