Якими продуктами можна запасатися і як їх зберігати

У ситуації карантину і вимушеної ізоляції кожен з нас зіткнувся з необхідністю зробити хоча б мінімальний запас продуктів на випадок, якщо завтра найближчий супермаркет буде закритий. Отже, які продукти варто купувати про запас і як їх зберігати.

Яйця

Як відомо, курячі яйця зберігаються близько місяця. Тому, якщо у вашому холодильнику є місце, можете сміливо купити один, а то й два лотка яєць. Яйця потрібно зберігати тільки в холодильнику і тільки гострим кінцем донизу. У такому положенні жовток опуститься, а повітряний прошарок залишиться над білком під самою шкаралупою. Не маючи контакту з повітряним прошарком жовток тривалий час залишатиметься свіжим.

Рибні та м'ясні консерви

Має сенс звернути увагу на м'ясні та рибні консерви. Зручність консерви в тому, що цей продукт вже повністю готовий до вживання і навіть не завжди потребує того, щоб його розігрівали. Однак, обираючи консерви, потрібно звернути увагу на деякі важливі моменти.

По-перше, термін придатності. Як правило, консерви зберігаються досить довго, і, якщо ви тримаєте в руках консервну банку, на якій зазначено, що термін придатності спливає через тиждень, це означає, що ця банка простояла на полиці близько двох років і вам однозначно не варто її купувати.

Другий важливий момент: ретельно вивчайте зовнішній вигляд банок, які продаються по акції. Консерви - це досить дорогий продукт і, якщо на них різко скидають ціну, на це має бути причина.

Третій важливий момент: цілісність банки. Не варто купувати консерви з очевидними зовнішніми дефектами упаковки. Якщо банка погнута, скоріш за все вона падала, а це означає, що могла статися розгерметизація і продукт всередині може бути зіпсований. Якщо банка роздута, продукт однозначно зіпсований.

Що стосується зберігання консервів, є кілька загальних правил. Консерви в скляній тарі потрібно зберігати у темному місці. Середня температура зберігання має бути в межах від 3 до 8 градусів. Відкрита банка може зберігатися в холодильнику не більше трьох діб.

Крупи

Крупи - ідеальний продукт для стратегічного запасу. Вони смачні, корисні, відносно дешеві. Рис, гречка, перловка, ячка, булгур, сочевиця, вівсянка, манка, пшоно. Вибір круп величезний. Однак, потрібно пам'ятати, що крупи потрібно зберігати правильно. Щоб в крупі не завелися комахи, її потрібно зберігати в герметично закритій тарі. Поліетиленові пакети з супермаркетів для зберігання круп не підходять. Навіть якщо ви зав'яжете пакет на щільний вузол, вже через кілька тижнів ви побачите, що в ньому оселилися комахи. У разі відсутності спеціальних судків можна скористатися скляними банками і капроновими кришками. Зберігаємо крупи у сухому темному місці.

Вермішель та макарони

Макарони - це продукт з досить тривалим терміном зберігання, однак вони дуже бояться вологи. Тому, якщо ви вирішили прикупити на час карантину кілька упаковок макаронів або вермішелі, зверніть увагу на наступні моменти: заводська упаковка має бути герметичною. Якщо герметичність порушена або ви самі відкрили пачку макаронів і частину упаковки використали, пересипте решту продукту у спеціальний судок для сипучих продуктів або у звичайну банку з капроновою кришкою.

Рослинна олія

Цей продукт одним з перших змітають з полиць в разі паніки. Якщо ви вирішите прикупити кілька пляшок рослинної олії, зверніть увагу на термін придатності. У закритій пляшці олія може зберігатися близько року. У відкритій пляшці олія, в якій немає консервантів, може зберігатися до 4 місяців. Рафіновану олію, після того як пляшка буде відкрита можна зберігати до 4 місяців, нерафіновану - до 2 місяців. Зберігати олію потрібно в темному, сухому місці.

Печиво

Якщо ви вирішили прикупити трохи печива, то обирайте продукт без наповнювачів. Принцип простий: звичайне галетне печиво зберігається набагато довше, ніж печиво із сирним або кремовим прошарком. Саме тому, якщо ви не плануєте з'їсти печиво в найближчі день-два, купуйте печиво без домішок. Ще один важливий момент: чим менше у печиві жиру, тим довший термін придатності продукту. Випічка з високим вмістом жиру псується швидше. Зберігати печиво потрібно в герметичній тарі в темному сухому місці.

Борошно і цукор

І борошно, і цукор - це товари тривалого зберігання, проте вони обидва категорично не люблять вологу. Крім того, запас борошна може бути зіпсований комахами. Тому і борошно, і цукор зберігаємо в герметично закритій тарі.

Молочні продукти

Молочні продукти мають дуже обмежений термін придатності, тому ні про яку закупівлю про запас не може бути й мови. Однак зверніть увагу на те, що в умовах паніки, попит на молочні продукти може дещо впасти, у зв'язку з чим ризик купити залежаний товар суттєво збільшиться. Тому, перше на що звертайте увагу при покупці молочних продуктів - це термін придатності.

Фрукти

Що стосується фруктів, то їх ви також не купите багато. Якщо в ідеалі апельсини зберігаються до 6 місяців, а яблука - від місяця до двох, то в реальності ви цього ніколи не отримаєте. По-перше, кожен фрукт має бути загорнутий в папір. По-друге, обов'язково має дотримуватися температурний режим. Наприклад, яблука потрібно зберігати при температурі не вище +8, а апельсини +4. Також температура зберігання буде залежати від сорту фруктів і від зрілості кожного конкретного плода. Беручи до уваги те, що по дорозі до супермаркету овочі проходять нелегкий шлях завантаження і доставки, що позначається на їх цілісності, висновок один: не купуйте плоди з очевидними зовнішніми дефектами. Ну і найголовніше: купуйте стільки фруктів, скільки ви можете з'їсти, а не стільки, скільки ви можете викинути.

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