Які вітаміни не можна вживати навесні. Рекомендації дієтологині

Синтетичні або органічні? Комплекси або вітаміни конкретної групи?

На ці актуальні питання в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла дієтологиня-імунологиня Людмила Гончарова.

"Звісно, найкраще навесні харчуватися свіжими фруктами, овочами і зеленню. Але якщо немає такої можливості – через стан здоров'я або з фінансових причин? У цьому разі краще вживати вітаміни. А як зробити правильний вибір: краще купувати вітаміни конкретної групи або вітамінні комплекси? Існує поширена думка, що нібито перші мають вищу ефективність. Це переконання не відповідає дійсності. Вітаміни самі собою нашим організмом ніколи не засвоюються. Щоб вітамін засвоївся, йому потрібні додаткові речовини, які містяться саме в натуральних продуктах. Як правило, це фітокомпоненти.

Синтетичний вітамін за хімічним складом такий самий, як і органічний. Але його перетворення в організмі відбуваються в цілковито протилежний спосіб. Тобто, якщо синтетичний вітамін засвоюється нашим організмом на 3%, то органічний – на 70-90%, залежно від того, як він надходить в наш організм.

Органічні вітаміни легше вивести з організму, якщо він не потрібен людині в такій кількості. Якщо людині необхідно тільки 20% вітамінів від тієї кількості, яку вона випила, все зайве спокійно виведеться з сечею. Синтетичні вітаміни видалити значно складніше. Крім того, вони можуть стимулювати онкологічні та хронічні запальні процеси. Саме тому синтетичні вітаміни гірші, ніж органіка. У органіці є фітокомпоненти, які допомагають вітамініам засвоюватися.

В ідеалі, кожна особа мала б зробити аналіз на визначення генетики засвоєння вітамінів. Він показав би, у якій формі сприймається той чи інший вітамін. Наприклад, є люди, які не можуть вживати вітаміни в тому вигляді, в якому вони містяться у фруктах і овочах, зате здатні вживати ці ж вітаміни в активній формі, а організм самостійно їх активувати не може. Саме для таких випадків існують активні форми вітамінів. Якщо немає можливості зробити такий аналіз, синтетичні вітаміни вживати не рекомендую. Без додаткових аналізів можна спровокувати запальні процеси або погіршити їх.

Дієтологи можуть допомогти вам підібрати список продуктів, з яких вітаміни будуть засвоюватися вашим організмом краще. Це все індивідуально, і кожен може для себе з'ясувати, з яких продуктів він буде отримувати більше вітамінів, а з яких продуктів, навпаки, організм не буде їх засвоювати. Також можна з'ясовувати, які харчі є алергенами. Якщо продукт є алергеном, вітаміни з нього просто не будуть засвоюватися, тому що імунна система їх блокуватиме.

Щодо дозування, то тут все не дуже складно. Якщо організму не потрібні вітаміни в тій кількості, в якій ви їх взяли, він їх просто прибере. Раніше дозування було важливішим, оскільки вітаміни були тільки синтетичні, а в разі передозування їх складно було вивести з організму. Органічні вітаміни в разі передозування будуть виведені природним шляхом".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!