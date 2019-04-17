Які страви приготувати на Великдень 2019 вегетаріанцеві

Святковий стіл на Великдень для вегетаріанців – це цілком можливо, смачно та насичено.

BBC Food представив варіанти вегетаріанських страв на Великдень – без яєць, м'яса та молочних продуктів.

Веганські панкейки

Інгредієнти:

1. 125 г. борошна з розпушувачем

2. 2 ст. л. цукрової пудри

3. 1 ч. л. розпушувача

4. Дрібка морської солі

5. 150 мл. соєвого або мигдального молока

6. 1/4 ст. л. екстракту ванілі

7. 4 ст. л. соняшникової олії, для смаження

Покладіть борошно, цукор, розпушувач та сіль в миску і ретельно перемішайте. Додайте молоко та екстракт ванілі, збийте вінчиком до однорідного стану. Поставте велику сковороду з антипригарним покриттям на середній вогонь. Додайте 2 чайні ложки олії та змастіть навколо сковорідки за допомогою термостійкої щітки або обережно, використовуючи великий шматок кухонного паперу. Як тільки сковорода нагріється, вилийте невелику половину (близько двох десертних ложок) рідкого тіста на одну сторону сковороди та розподіліть тильною стороною ложки приблизно до 10 см. в діаметрі. Зробіть другий млинець точно так само, змащуючи сковорідку олією, що залишилася перед додаванням рідкого тіста. Готуйте близько хвилини, або поки на поверхні не з'являться бульбашки, а краї стануть сухими та злегка блискучими. Швидко та акуратно переверніть та готуйте на іншій стороні ще хвилину або до легкого блідо-золотистого кольору. Складайте готові млинці на тарілці, складіть їх в один шар. Подавайте з кленовим сиропом.

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Французький тост з ягодами

Інгредієнти:

1. 400 г. консервованого органічного нуту

2. 1 ч. л. кленового сиропу

3. 1/2 ч. л. екстракту ванілі

4. 4 товсті скибочки білого хліба, кожна близько 2 см.

5. 2 ст. л. соняшникової олії

6. 200 г. свіжих ягід, таких як малина, чорниця та полуниця

7. 2 ч. л. цукрової пудри

Злийте рідину з нуту в сито над глечиком – у вас повинно вийти близько 150 мл. соку з нуту. Зважте 50 г. Якщо вам потрібно зробити більше французьких тостів, ви можете подвоїти або потроїти інгредієнти. Змішайте 50 г. соку з нуту, кленовий сироп та ваніль в середній мисці. Нагрійте 1 ст. л. олії у великій сковороді з антипригарним покриттям на середньому вогні. Змастіть хліб з обох сторін сумішшю з нуту, поки вона не закінчиться. Помістіть хліб обережно в гарячу сковороду та готуйте на середньому вогні близько 3 хвилин або до золотисто-коричневого кольору і хрусткої скоринки. Переміщайте хліб, щоб він не пригорів. Вилийте олію, що залишилася в сковороду та переверніть хліб. Готуйте на іншій стороні близько 3 хвилин або до золотисто-коричневого кольору. Розкладіть французькі тости на дві тарілки і покладіть зверху ягоди. Посипте просіяною цукровою пудрою та подавайте з додатковим кленовим сиропом (за бажанням).

Приготуйте австралійські грибні тости за рецептом на нашому сайті.

Лимонний пиріг

Інгредієнти:

1. 150 г. маргарину без масла, плюс додатковий для змащення

2. 175 г. цукрової пудри

3. 200 г. звичайного борошна

4. 2 ч. л. розпушувача

5. 1/2 ч. л. бікарбонату соди

6. 50 г. меленого мигдалю

7. Дрібка солі

8. 150 мл. соєвого молока

9. 3 лимона, цедра дрібно терта з 2, сік з 3

10. 4 ст. л. цукрового піску

Нагрійте духовку до 180C. Змастіть форму для кексу та вирівняйте основу диском з паперу для випічки. Додайте ложку маргарину та цукрову пудру в миску (або миску від міксера). Просійте в простому борошні, розпушувачі, бікарбонаті соди, подрібненому мигдалі та дрібці солі. Додайте соєве молоко, цедру лимона та сік з одного лимона. Добре збийте, поки компоненти повністю не об'єднаються, і суміш не стане гладкою. Швидко розкладіть отриману суміш в готову форму для випічки, розрівняйте ложкою та запікайте на середній полиці попередньо нагрітої духовки протягом від 1 години до 1 години 10 хвилин. Поставте форму для випічки на решітку і залиште на 5 хвилин. Тим часом, змішайте сік з решти лимонів з цукровою пудрою й акуратно та рівномірно розкладіть поверх торта. Залиште торт до повного охолодження, перш ніж вийняти його з форми та подати на стіл.

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Тушковані овочі

Інгредієнти:

1. Одна велика цибулина, грубо нарізана

2. 6 перців, асорті з червоного і жовтого, без насіння, порізані дольками

3. 400 г. томатів різних розмірів і кольорів

4. 20 гілочок чебрецю

5. 8 ст. л. оливкового масла

6. 2 х 400 г. банки каролінських бобів

7. 2 ч. л. меленого запашного перцю

8. 350 г. зеленої квасолі

9. Сіль і мелений чорний перець

Нагрійте духовку до 200C. Покладіть цибулю та інші овочі в сковорідку з гілочками чебрецю і полийте оливковою олією. Смажте протягом 1 години. Додайте каролінські боби і мелений духмяний перець в сковороду і добре перемішайте, переконайтеся, що всі сухі частини добре покриті оливковою олією. Випікайте ще 30 хвилин. Відріжте стеблинки зеленої квасолі. Готуйте в каструлі з киплячою підсоленою водою 4 хвилини. Освіжіть в мисці з крижаною водою. Додайте зелену квасолю до смажених овочів. Приправити сіллю і перцем та подавайте.

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Рагу з помідорів і фенхеля з перловою крупою

Інгредієнти:

1.150 г. перлової крупи

2. 400 мл. овочевого бульйону

3. 2 х 400 г консервованих бобів каннелліні, висушені та промиті

4. 600 г. фенхеля, дрібно нарізаного

5. 100 г. чорних оливок без кісточок, грубо нарізані

6. 2 зубчики часнику, подрібнені

7. 2 лаврові листки

8. 1/2 ст. л. оливкової олії

9. 8 великих помідорів

Для заправки з базиліка та кедрового горіха:

1. 30 г. свіжого базиліку, дуже дрібно нарізаного

2. 2 ст. л. оливкової олії

3. 1/2 ст. л. лимонного соку, плюс додатково при необхідності

4. 15 г. кедрових горіхів, грубо нарізані

5. Морська сіль і мелений чорний перець

Нагрійте духовку до 200C. Помістіть перлову крупу, бульйон, боби каннелліні, фенхель, оливки, часник, лавровий лист та олію в форму для запікання або невелику сковороду для глибокого обсмажування і перемішайте. Додайте помідори зверху, щільно накрийте кухонною фольгою або кришкою та варіть 1 годину. Щоб зробити соус з базиліка та кедрового горіха, змішайте в невеликій мисці базилік, олію, дрібку морської солі, лимонний сік і кедрові горіхи. Відкласти в сторону. Залиште рагу на 10 хвилин. Обережно перекладіть помідори на окрему тарілку, потім додайте половину заправки в рагу. Спробуйте і додайте більше солі, перцю та лимонного соку, якщо необхідно. Поверніть помідори назад. Додайте заправку, що залишилася і подавайте.

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