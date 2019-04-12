Які продукти не можна їсти жінкам після 40 років

Для багатьох жінок, навіть після 40 років, дуже важливо зберігати фігуру та вагу в нормі. Оскільки фізичні навантаження не завжди дають бажаний результат, вибір правильної дієти може змінити ситуацію на краще. Але перш ніж сідати на дієту, слід знати які продукти краще виключити зі свого раціону.

1.Білий хліб

Реакція жіночого організму на швидкі вуглеводи, які містяться в білому хлібі значно відрізняється від чоловічої. За словами вчених, у жінок, які регулярно вживають білий хліб в 2,2 рази підвищується ризик серцевого нападу. Білий хліб шкодить також і талії. В результаті переробки вуглеводів в глюкозу, настає відчуття насичення, але вони швидко розсмоктуються, після чого з'являється потреба в повторному прийомі їжі. Таким чином ми маємо зайві кілограми.

Краще вживати в їжу цільнозерновий хліб.

2. Фастфуд

Оскільки у жінок в зрілому віці обмін речовин сповільнюється, краще відразу відмовитися від фастфуду і забути про дешеву кондитерку. Адже правило молодості – з'їв і забув, з віком вже не діє. Все вилізе боком і на боках.

Краща заміна фастфуду – корисні та поживні овочеві салати, страви з риби, курки, яловичини, сиру і квасолі.

3. Солодкі напої

А з цим краще взагалі не жартувати. Газована вода, лимонад та соки в пакетах містять більше калорій ніж тарілка борщу або ваш улюблений салат. Вживання їх у віці після 40 років значно збільшує ризик виникнення діабету другого типу через високий глікемічний індекс цих напоїв.

Приготуйте морс за рецептом, він значно корисніший.

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