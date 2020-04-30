Які продукти і навіщо потрібно замочувати в молоці

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Сьогодні ми хочемо вам нагадати список продуктів, які варто замочувати в молоці.

Сушені гриби

Якщо замочити гриби в молоці хоча б на 1-2 години, вони будуть набагато більш духмяними і ба більш ніжними.

Занадто солоний оселедець

Якщо ви купили занадто солоного оселедеця, замочіть його на ніч в молоці. Вранці риба буде не тільки менш солоною, але і більш ніжною.

Печінка

Якщо ви замочите свинячу або яловичу печінку на 2 години в молоці, вона буде більш м'якою, а молоко прибере з неї усі токсини.

Батон для фаршу

Якщо ви готуєте фарш для котлет, замочіть батон в молоці. Це зробить фарш особливо ніжним і повітряним.

Занадто кислий сир

Якщо ви купили занадто кислий сир, його можна на 3-4 години замочити в молоці. Сир стане набагато смачнішим.

Старе м'ясо

Старе, жорстке або жилаве м'ясо стане ніжнішим, якщо ви на ніч замочите його в молоці.

Нирки

Якщо замочити нирки на 2-3 години в молоці, вони будуть не тільки більш м'якими, але і віддадуть усі токсини.

Риба

Якщо свіжу рибу на 2 години замочити в молоці, під час смаження утвориться красива рум'яна скоринкаа, а м'якоть при цьому залишиться соковитою.

Відбивні

Якщо м'ясо для відбивних на кілька годин залишити в молоці, відбивні будуть більш соковитими.

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