Які продукти і навіщо потрібно замочувати в молоці

OBOZREVATEL продовжує публікувати серію кулінарних лайфхаків, які полегшать життя багатьом господиням.
Сьогодні ми хочемо вам нагадати список продуктів, які варто замочувати в молоці.
Сушені гриби
Якщо замочити гриби в молоці хоча б на 1-2 години, вони будуть набагато більш духмяними і ба більш ніжними.
Занадто солоний оселедець
Якщо ви купили занадто солоного оселедеця, замочіть його на ніч в молоці. Вранці риба буде не тільки менш солоною, але і більш ніжною.
Печінка
Якщо ви замочите свинячу або яловичу печінку на 2 години в молоці, вона буде більш м'якою, а молоко прибере з неї усі токсини.
Батон для фаршу
Якщо ви готуєте фарш для котлет, замочіть батон в молоці. Це зробить фарш особливо ніжним і повітряним.
Занадто кислий сир
Якщо ви купили занадто кислий сир, його можна на 3-4 години замочити в молоці. Сир стане набагато смачнішим.
Старе м'ясо
Старе, жорстке або жилаве м'ясо стане ніжнішим, якщо ви на ніч замочите його в молоці.
Нирки
Якщо замочити нирки на 2-3 години в молоці, вони будуть не тільки більш м'якими, але і віддадуть усі токсини.
Риба
Якщо свіжу рибу на 2 години замочити в молоці, під час смаження утвориться красива рум'яна скоринкаа, а м'якоть при цьому залишиться соковитою.
Відбивні
Якщо м'ясо для відбивних на кілька годин залишити в молоці, відбивні будуть більш соковитими.
Також дієтолог розповів OBOZREVATEL як правильно відмовитися від вживання цукру. З рекомендаціями експерта можна ознайомитися тут.
З одним з фуд-трендів цього року ви можете ознайомитися тут.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Кулінарні статті" на сайті "OBOZREVATEL".