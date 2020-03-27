Які продукти допоможуть зміцнити кістки під час карантину

У дні карантину дуже важливо, щоб ваші кістки страждали якомога менше, з огляду на брак вправ і сонячних ванн.

Що потрібно зробити, щоб мінімізувати ризики? Забезпечити здорову їжу, що містить кальцій. Кальцій є найбільш поширеним мінералом в організмі людини і відповідає за такі функції, як згортання крові або нервовий імпульс. OBOZREVATEL і Hola.com пропонують вашій увазі продукти, які необхідно включити в свій раціон.

Шпинат

Листя шпинату багаті кальцієм, фолієвою кислотою, вітаміном К, залізом, вітаміном А і клітковиною. Це один з найбільш корисних продуктів, які ви можете з'їсти. Якщо збираєтеся варити, намагайтеся не перевищувати рекомендований час приготування, щоб зберегти його властивості.

Злаки

Крім клітковини, злаки є джерелом фосфору, вітамінів В і Е, а також кальцію. У більшості супермаркетів і магазинів ви можете знайти цей продукт, збагачений іншими вітамінами або доданий, щоб забезпечити різні структури і аромати.

Молочні продукти

Це перше, що спадає на думку, коли виникають думки про те, як зміцнити кістки. Молочні продукти містять кальцій, а також фосфор, який в надлишку заважає процесу засвоєння кальцію. Тому дуже важливо контролювати їх кількість споживання в день, а також використовувати інші джерела кальцію, отримані з продуктів рослинного походження.

Тофу

Соєве м'ясо багате кальцієм і білком. Містить фітоестрогени, які допомагають запобігти остеопороз. Тофу – це продукт, отриманий з соєвих бобів, тому він зберігає багато їх властивості та є універсальним інгредієнтом в вегетаріанських і веганських рецептах.

Брокколі

Зелені листові овочі зазвичай містять високі дози кальцію і заліза. Брокколі також є джерелом фолієвої кислоти і вітаміну К, які сприяють правильному засвоєнню кальцію.

Лосось

Крім того, що лосось дуже смачний, він є відмінним джерелом вітамінів, білків і мінералів, таких як селен, магній і кальцій. Це риба з низьким вмістом жиру, тому в ній дуже мало калорій. Крім того, блакитна риба містить омега-3 – жир, який людський організм не може виробляти самостійно.

Яєчний жовток

Це один з найважливіших джерел вітамінів D, B, A, E і K. Якщо вам подобаються фільми, ви напевно згадайте, як Роккі брав свій яєчний жовток перед важкими тренуваннями. Яєчний жовток, крім вітамінів, містить кальцій, залізо, селен та магній.

Капуста Кале (Кучерява капуста)

Кальцій міститься в різних видах капусти. Капуста Кале – одна з найбільш корисних. Крім того, вона має різні варіанти споживання: її можна варити, використовувати в супах або в сирому вигляді (в салатах). Її смак особливо розкривається, якщо додати трохи соєвого соусу. Також вона сприяє виведенню токсинів.

Мигдаль

Серед горіхів саме мигдаль містить найбільшу кількість кальцію. Він насичує організм і допускає безліч способів вживання. Це хороший варіант, щоб завжди тримати його під рукою в якості перекусу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!