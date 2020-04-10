Які продукти допоможуть уникнути весняного авітамінозу

У період з квітня по травень найголовнішим вітаміном, який допоможе нашому організму впоратися з авітамінозом є вітамін С.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла дієтолог-нутриціолог Ольга Набока.

"У період з квітня по травень потрібно зробити акцент на вітаміні С. Це основний вітамін, який нам зараз потрібен і саме він в даний період є основним формуючим чинником для нашої імунної системи.

Вітамін С у великій кількості міститься в лимоні, апельсині, часнику та імбирі.

Однак з прийомом продуктів, що містять цей вітамін потрібно бути вкрай обережними. Справа в тому, що у того ж часнику є побічні ефекти. Надмірне використання цього інгредієнта може спровокувати загострення захворювань шлунково-кишкового тракту. У день рекомендовано вживати не більше 2 зубчиків середнього розміру. Деякі ефірні масла, що знаходяться в складі часнику, можуть дратувати стінки стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки.

Зловживання лимонами теж не бажано, оскільки внаслідок підвищеного вмісту кислоти теж можуть виникнути проблеми з травною системою. Натщесерце можна додавати 1 скибочку лимона в воду. При гастриті і підвищеній кислотності – натщесерце не можна вживати лимон взагалі, а протягом дня не більше 30 грамів дрібно.

Апельсини і мандарини, багаті на вітамін С, але вони можуть викликати алергічні реакції.

Я рекомендую використовувати різнокольорові салати з вмістом вітаміну С. Також варто додавати до них трохи часнику, імбиру, лимона. Головне - інгредієнти, які містять вітамін С потрібно додавати в помірних кількостях.

Також в якості прекрасного джерела вітаміну С можна використовувати сушену шипшину.

Але потрібно пам'ятати, що цей вітамін руйнується при температурі вище 50 градусів. Окрім того, шипшину не можна заварювати в металевому посуді. У цьому випадку вона повністю втрачає свої корисні властивості.

Також у багатьох в період з квітня по травень спостерігається авітаміноз, пов'язаний з дефіцитом вітаміну А, який міститься в моркві, папайї, капусті та свіжій зелені. Цей авітаміноз проявляється в появі білих плям на шкірі. При натисканні пальцем на шкіру з'являється ледь помітна світла пляма, прибираєте палець - пляма ще якийсь час залишається, потім зникає. Це і є прояв авітамінозу.

Ще один прояв весняного авітамінозу - порушення цілісності та еластичності шкіри. На шкірі з'являються тріщини, сухість, лущення, шорсткість.

Люди, які в зимовий період приймають натуральні мінерально-вітамінні комплекси і правильно коректують своє харчування, переносять авітаміноз набагато легше. Йдеться саме про натуральні вітамінні комплекси, в жодному разі не про синтетичні.

Що стосується вітамінних добавок, то до їх допомоги варто вдаватися тільки при виявленні серйозного дефіциту вітамінів. Ці добавки має призначати фахівець, оскільки можуть бути алергічні реакції".

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