Які кірки сиру корисні для здоров'я: розкрито основні відмінності

Деякі кірки сиру не тільки надають йому особливого смаку, а й у своїй структурі мають корисні елементи для полегшення травлення і зміцнення імунної системи.

Серед тих, які не потрібно їсти, штучні займають перше місце в списку (віск, парафін, мінеральні масла і деякі типи фарби). З іншого боку, не всі натуральні кірки приємні для споживання.

OBOZREVATEL за сприяння lavanguardia.com пропонує розібратися в тому, які з них можна їсти, а які – ні.

Як відрізнити

Деякі зі штучних кірок легко виявити. Вони мають характерний червоний або жовтий віск навколо сирної кульки (Едам, Гауда та інші). Але це не так просто зрозуміти, коли справа доходить до Манчего (овечого сиру) та інших традиційних сирів. Їхні кірки бувають як штучними (чорного кольору або дуже білі та блискучі), так і натуральними (менш чисті, мають коричневий або жовтуватий відтінок, без блиску).

Сир зі штучною кіркою Getty

Це покриття додається для захисту сиру від можливих патогенних мікроорганізмів і вологості, а також для надання йому кращого зовнішнього вигляду. Зазвичай вони позначають нижчу якість продукції та промислове виробництво. У цих випадках абсолютно небажано їх вживати.

Вживання кірок

Хоча кірки і не токсичні, а їх компоненти дозволені іспанським законодавством, вони не приносять нічого доброго. Ті, які мають природне походження і виробляються мимовільно протягом усього процесу дозрівання, можуть вживатися в їжу. У них немає штучно доданих елементів, особливо якщо йдеться про ремісничі сири (зроблені вручну).

Природні кірки

Чим довше відбувається процес затвердіння, тим тоншим і твердішим буде верхній шар. Тому іноді, чим кращий сир, тим гірша кірка. Це відбувається тому, що форми, які утворюються на самій зовнішній частини виробу, втрачають вологу, поступово зменшуючи захисний шар. У цьому процесі також посилюється аромат, іноді досягаючи досить сильних і неприємних рівнів. Хоча з точки зору смаку нічого не змінюється.

сир Парміджано Getty

Серед багатьох інших це відбувається з сиром Ідіасабаль і особливо з Парміджано Реджано, які практично неможливо жувати. Деякі сири проходять процес занурення в оливкове масло, вино або сидр, тому ідея полягає в тому, щоб споживати їх, не видаляючи кірку. Це ж стосується і тих, які покриті паприкою або ароматичними травами.

З цвіллю

Іншим типом є сири з цвілим шаром, який може бути доданий контрольованими технологічними методами в процесі виробництва. Коли все закінчено, він чиститься, але завжди є та біла частина, яка відрізняє козячий сир Руло де Кабра від таких сирів, як Брі, Камамбер тощо.

Сир з пліснявою Getty

Мало того, що такі кірки походять з того ж молока, з якого зроблений сир, і можуть бути з'їдені, вважається, що вони додають йому цінність, а завдяки пробіотикам і пеніциліну – корисні для здоров'я властивості.

Однак не рекомендується використовувати ті, які покривають дуже вершкові сири, наприклад Torta del Casar, тому що вони мають найбільшу бактеріальну активність, а також не вносять нічого в продукт, навіть аромат.

У таких сортах, як Рокфор, Горгонзола, Кабралес, кірка ледь помітна та її важко відокремити. У процесі бере участь гриб пеницилл рокфоровий, який формує ці характерні зв'язки.

Існує застереження для будь-якого типу сиру, пов'язане з тим, що вагітні жінки не повинні їсти кірку, яка може містити бактерії, небезпечні для здоров'я.

Справжні любителі сиру воліють скористатися всім цим продуктом, в тому числі натуральною кіркою, яку важко з'їсти. Її можна використовувати для приготування соусів, а також ризото і деяких типів бульйонів, надаючи стравам особливого смаку.

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