Які харчові звички посилюють стан занепокоєння

Як правильно скласти свій раціон, чи можна штучно знизити стан занепокоєння і як змінюються гастрономічні звички у людей, що живуть в стані стресу.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла лікар дієтолог Людмила Гончарова.

"У нас введено жорсткі обмежувальні заходи. Ми спостерігаємо, як люди скуповують в магазинах абсолютно все, починаючи від круп і закінчуючи туалетним папером. Дивлячись на це, розумієш: люди не бачать виходу із ситуації, вони не розуміють, що робити, вони не можуть нічого змінити. Те, що ми бачимо зараз - це стан паніки. Чим більше проходить днів з моменту введення обмежувальних заходів, тим вище градус занепокоєння в суспільстві. Люди не заспокоюються. Напруження тільки зростає.

Безумовно, коронавірус - це небезпечно, як і будь-яка інша інфекційна хвороба, але ніхто не відміняв здоровий глузд. У будь-якій ситуації потрібно діяти розумно. У цій ситуації все залежить від нашої імунної системи.

Потрібно підтримати імунну систему. Окрім всім відомих запобіжних заходів, потрібно пам'ятати про те, що нам потрібна рухова активність, хоча б 30 хвилин на день. Якщо зараз не можна піти на стадіон або спортивний майданчик, можна робити фізичні вправи вдома.

Що стосується харчування, то важливо знати, що в ситуації підвищеного занепокоєння у нас відбувається вироблення кортизолу. При неправильній роботі імунної системи, коли виробляється кортизол, нам хочеться жирного, смаженого або солодкого. Але це не означає, що потрібно піддаватися цьому бажанню. Жодної користі це не дасть, стрес не піде від того, що ви будете їсти неправильну жирну солодку їжу- круасани, млинці, пончики, булочки, оладки, смажену картоплю й тін. Це стосується й випічки.

Ви отримаєте зайву вагу і все. У смаженої та солодкої їжі гормон щастя, серотонін, знаходиться в мінімальній кількості, тобто ви не заспокоїтеся після прийому їжі. Але найголовніше, що після прийому жирної або солодкої їжі настане стан депресії і пригніченості.

До того ж люди, які заїдають стрес солодким, провокують у себе розвиток серцево-судинних захворювань і розвиток діабету другого ступеня. Якщо ви не хочете захворіти, ваші дії мають бути правильними.

У стані стресу у нас виробляється адреналін, підвищується тиск. На вироблення норадреналіну, щоб звузити судини, і знизити тиск, потрібна величезна кількість кальцію і магнію. А де брати цей кальцій, якщо ви не отримуєте правильні продукти? Організм буде брати його з ваших суглобів, з кістково-м'язової системи й т.ін. А ваш психічний стан, ваш настрій - це ваш кишківник і його потрібно правильно годувати. 95% серотоніну виробляється саме в кишківнику.

Однак потрібно розуміти, що якщо хтось в стані стресу намагається цей стрес заїсти шкідливими продуктами, то інші люди взагалі відмовляються від їжі. В обох випадках це є відхиленням від норми. Такі люди потребують допомоги дієтологів і психологів. Будь-яке відхилення від гастрономічних звичок - це привід для звернення до лікаря.

Тому перше що потрібно зробити - це заспокоїтися і не ігнорувати зміну гастрономічних уподобань. У нинішній ситуації я б порадила готувати запечену рибу, відварені яйця, крупи. Також в раціоні мають бути овочі та зелень.

Але найголовніше - не варто піддаватися паніці. Цей стан так чи інакше відбивається на імунній системі та на самопочутті. Якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися зі стресом самостійно - зверніться до фахівців. При роботі з фахівцем буде включатися правильне мислення.

Стан стресу потрібно прибирати. Дієтологи та психологи зараз надають психотерапевтичну допомогу в режимі онлайн. У ситуації карантину і обмеженої мобільності це можуть бути скайп-консультації, консультації в режимі он-лайн. Не потрібно боятися звернутися до лікаря, бо стан паніки торпедує розвиток інших захворювань. Ігноруючи проблему, ви тільки погіршите ситуацію ".

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