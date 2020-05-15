Які горіхи позбавлять організм від дефіциту заліза?

Фісташки, мигдаль і кешью допоможуть організму впоратися з дефіцитом заліза, який на ранньому етапі проходить непоміченим.

Втома, непостійна температура тіла, ослаблений імунітет - ось головні симптоми того, що у людини з"явилися проблеми з достатнім вмістом заліза.

Нагадаємо, що крім горіхів,організм можна підживити залізом, вживаючи зелень та овочі.

Якщо конкретизувати користь горіхів, то необхідно відзначити, що в фісташках міститься 14 мг заліза на 100 грамів продукту, ці горіхи багаті на білок, кальцій та магній.

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У 30 грамах мигдалю міститься майже 10 відсотків добової норми заліза, і цей горіх є чудовим продуктом для перекусу.

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Високі показники вмісту заліза містяться і в кешью, який можна не тільки їсти в сирому або смаженому вигляді, але й додавати в салати, соуси і десерти.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, уповільнення всіх обмінних процесів, які відбуваються в організмі людини після 40 років, вимагають від нас відмови від ряду продуктів - для збереження гарної фізичної форми.

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