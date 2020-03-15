Яке там м'ясо! Пісні ідеї

Кілька пісних, але смачних ідей, які змушують мене грішити, тобто отримувати задоволення від їжі. Всі страви об'єднує важлива умова: вони готуються легко і просто.

Перша ідея: міжсезонний свіжий салат

Я відкрила його для себе, спробувавши якось на дні народження подруги. З того часу ніякі обмеження поста мене не лякають. Тому що цей салат хочеться їсти завжди і багато. Мені сподобалася велика кількість свіжих овочів і зелені, серед яких, як крупинки золота в піску, трапляються шматочки солоних оливок. І ще один яскравий смак - кінза! Без кінзи кулінарні гідності салату тьмяніють. І хоча час і досвід довели, що кінза – не головний інгредієнт страви, я все ж прагну, щоб в холодильнику завжди стояла склянка з букетиком свіжої кінзи.

Отже, вдома ми називаємо його "Салат з кінзою". І це звучить як "Каша з сокири". Тому що, крім кінзи, до складу салату входять:

Свіжі помідори – я вважаю за краще навесні купляти черрі за їх помідорний аромат і солодкість.

Свіжий болгарський перець - незважаючи на його картонний смак у весняний сезон, все ж соковита тверда текстура дуже добре розкриває ніжність наступного інгредієнта.

Авокадо з його нейтральним маслянистим характером, який готовий відтінити смак будь-якого продукту, щоб врешті-решті стати головним і незамінним.

Стебло селери не з усіма вміє відразу подружитися, але варто прийняти його яскравий пряний характер, і він впишеться в будь-яку компанію.

Не бійтеся замінити оливки простим солоним огірком – салат здасться доступніше і простіше, але від цього не програє.

Свіжу зелень можна використовувати будь-яку і багато. Але я знайшла для себе оптимальний варіант – це жменя соковитих маленьких листочків з ніжним горіховим смаком під назвою маш.

Якщо весь цей букет овочів і зелені чекає в холодильнику і вже готовий впасти вам в руки, процес приготування страви триватиме рівно 5 хвилин. Вимити, почистити і порізати овочі такими скибочками і в таких пропорціях, як вам подобається. А потім – скропити оливковою олією і бальзамічним соусом. І – до столу, друзі!

Друга ідея: рис та овочі.

Ідея стара, як світ, що полюбив рис і навчився поєднувати його з іншими продуктами і соусами. Під час Великого посту в ролі цих самих "інших продуктів" виходять овочі.

Цибулю, моркву, солодкий перець, стебло селери, корінь імбиру – все пасерують 3-4 хвилини на рослинному маслі. Спочатку – дрібно порізану цибулю, через пару хвилин – подрібнені на крупній тертці моркву та імбир, потім – маленькі шматочки стебла селери і кубики солодкого перцю. Ви можете додати сюди будь-які улюблені овочі. Головне, щоб вони прийняли один одного, про що підкаже ваш смак. Через кілька хвилин активного спілкування на розпеченій сковороді я протвережую їх соєвим соусом. І після цього настає час висипати на сковороду приготовлений заздалегідь варений рис. Змішуючи всі інгредієнти, ви дозволите їм обмінятися інформацією про себе, полюбити один одного, щоб відразу передати свою любов вам.

Третя ідея: пісні голубці.

Мені б дуже хотілося, щоб ви здивувалися, дізнавшись, що я розповім тут не про традиційні пісних голубці з рисом і овочами або з рисом і грибами. Якщо інтрига вдалася, то розкрию свою ідею: мова йде про пшоно. Розповідають, що споконвіку мешканці села Вишенки в фарші для голубців, замість рису використовували пшоно. Причому, начинка їх фірмових голубців, крім пшона, містить ще чорнослив. І це дійсно смачно. Але в нашій родині прижився їх інший різновид голубців. Нагадаю, що це не детальний рецепт, а лише ідея – для тих, хто любить експериментувати і отримує задоволення від нових кулінарних вражень.

Начинка складається з: ріпчастої цибулі і великої кількості коріння – морква, петрушка, пастернак, селера. Весь цей підземний арсенал овочів слід протушкувати, додавши рослинне масло. Тушковану овочеву суміш ми з'єднуємо з привареним пшоном, солимо, перчимо і загортаємо в підготовлені – дуже м'які і дуже еластичні - листя капусти.

Загортаємо туго - щоб вони не надумали розкритися, коли залиті вашим улюбленим соусом, будуть щонайменше годину гаситися на маленькому вогні. А потім, будь ласка, виконайте їх бажання – залиште на кілька годин нудитися у вимкненій духовці. Цей компроміс важливий через брак справжній печі, де вони любили проводити ніч в ті далекі часи, коли божественний смак томленого пшона змушував забувати про суворість Великого посту.

Пісні голубці з села Вишеньки вважаються вдалими тільки в тому випадку, коли недосвідчений їдець запитає: "Не розумію, яке там м'ясо?" І потягнеться за восьмим голубцем.

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