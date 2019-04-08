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Яка їжа зігріває в прохолодну погоду

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Хоча зараз і весна, на вулиці стає з кожним днем все тепліше і тепліше, багато хто вже починає замислюватися про те, якою ж буде зима, де купити теплий светр або куртку. Але не варто так сильно заморочуватися на цю тему, адже відповідь дуже проста. Ніщо не зігріє взимку краще, ніж їжа. І це науково доведено.

Згідно зі звітом RIFT TAX Refunds, існують продукти та інгредієнти, які гарантовано зігріють вас взимку.

Оскільки в середньому у жінок, які працюють в офісах рівень метаболізму на 35% нижче ніж у чоловіків ризик того, що вони будуть відчувати холод і озноб значно вище. Саме тому так важливо вживати термогенну їжу особливо взимку.

Дієтологи стверджують, що термогенез, викликаний дієтою, допоможе зігрітися в найхолодніші місяці і ніяким чином не вплине на загальний стан організму, а навіть поліпшить його.

Вживання в їжу продуктів з високим вмістом клітковини, білка, вуглеводів і спецій сприяє перетворенню калорій в тепло, що в свою чергу зігріє нас.

Вівсянка - один з найпоширеніших і практичних варіантів. Вона наповнена фітохімічними і поживними речовинами, які на протязі дня виділяють енергію для підтримки тепла в тілі.

Висока калорійність і жирність містяться в яловичині (читайте рецепти страв з яловичини ) і робить її ідеальним паливом для вашого тіла. Вона фантастичне джерело заліза, яке відіграє велику роль для циркуляції крові. Найкраще застосування в якості сендвіча з хлібом з непросіяного борошна.

Зігріваючими функціями володіє й цибуля-порей. Адже вона багата на антиоксиданти і вітаміни, які допомагають серцю перекачувати кров по всьому тілу зберігаючи тепло. Найкраще вживати з бульйонами (читайте рецепти курячого бульйону, яловичого бульйону і овочевого бульйону) або картопляним супом (читайте рецепт).

Яка їжа зігріває в прохолодну погоду

З напоїв на перший план виходить чай. Підійде практично будь-який, але краще за все спрацює чай, заварений на травах, м'яті з додаванням меду.

На десерт можна вибрати імбирний пиріг. Імбир підсилює термогенні властивості і сприяє циркуляції крові в нашому організмі, що робить його відмінним джерелом тепла.

Рецепти смачних і зігріваючих страв вже на нашому сайті.

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