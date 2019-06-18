Як зробити домашній лимонад: рецепт з м'ятою, апельсином, імбиром і не тільки

У літню спеку надзвичайно актуальні прохолодні напої, зокрема, лимонади, які можна приготувати, не виходячи з дому.
Це буде набагато корисніше, ніж купувати напої в магазинах, повідомляє OBOZREVATEL.Smak.
Традиційно лимонад готують на основі води, лимонів і цукру, - за нашим рецептом приготування займає всього 10-15 хвилин, при цьому, готовим продуктом можна пригостити відразу 8 чоловік.
Неймовірно популярний лимонад з м'ятою, який при правильному приготуванні за рецептом виходить дуже освіжаючим, смачним і не гірчить.
Для напою можна використовувати і інші цитрусові, зокрема, люблять апельсиновий лимонад.
У сезон часто готують і полуничний лимонад, - його люблять як дорослі, так і діти, він готується лічені хвилини, але є смачним і несе багато користі.
Прихильники здорового способу життя і люди, які стежать за своєю фігурою, готують і огірковий лимонад. Якщо додати в цей рецепт менше цукру, то вийде дієтичний, освіжаючий і корисний напій.
Скоро у великій кількості з'являться в продажу кавуни, в зв'язку з чим можна буде почати готувати кавуновий лимонад, - він дуже ароматний, легкий, має солодко-кислу нотку.
Неймовірним напоєм є базиликовий лимонад. Він готується без цукру, включає в себе безліч поживних речовин і мікроелементів, корисний для організму і має досить приємним смаком.
Імбирний лимонад потрібно готувати трохи довше за інші види, але він має дуже насичений і яскравий смак, дає заряд свіжості і бадьорості.
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