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Як зробити домашній лимонад: рецепт з м'ятою, апельсином, імбиром і не тільки

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У літню спеку надзвичайно актуальні прохолодні напої, зокрема, лимонади, які можна приготувати, не виходячи з дому.

Це буде набагато корисніше, ніж купувати напої в магазинах, повідомляє OBOZREVATEL.Smak.

Традиційно лимонад готують на основі води, лимонів і цукру, - за нашим рецептом приготування займає всього 10-15 хвилин, при цьому, готовим продуктом можна пригостити відразу 8 чоловік.

Як зробити домашній лимонад: рецепт з м'ятою, апельсином, імбиром і не тільки

Неймовірно популярний лимонад з м'ятою, який при правильному приготуванні за рецептом виходить дуже освіжаючим, смачним і не гірчить.

Як зробити домашній лимонад: рецепт з м'ятою, апельсином, імбиром і не тільки

Для напою можна використовувати і інші цитрусові, зокрема, люблять апельсиновий лимонад.

Як зробити домашній лимонад: рецепт з м'ятою, апельсином, імбиром і не тільки

У сезон часто готують і полуничний лимонад, - його люблять як дорослі, так і діти, він готується лічені хвилини, але є смачним і несе багато користі.

Як зробити домашній лимонад: рецепт з м'ятою, апельсином, імбиром і не тільки

Прихильники здорового способу життя і люди, які стежать за своєю фігурою, готують і огірковий лимонад. Якщо додати в цей рецепт менше цукру, то вийде дієтичний, освіжаючий і корисний напій.

Як зробити домашній лимонад: рецепт з м'ятою, апельсином, імбиром і не тільки

Скоро у великій кількості з'являться в продажу кавуни, в зв'язку з чим можна буде почати готувати кавуновий лимонад, - він дуже ароматний, легкий, має солодко-кислу нотку.

Як зробити домашній лимонад: рецепт з м'ятою, апельсином, імбиром і не тільки

Неймовірним напоєм є базиликовий лимонад. Він готується без цукру, включає в себе безліч поживних речовин і мікроелементів, корисний для організму і має досить приємним смаком.

Як зробити домашній лимонад: рецепт з м'ятою, апельсином, імбиром і не тільки

Імбирний лимонад потрібно готувати трохи довше за інші види, але він має дуже насичений і яскравий смак, дає заряд свіжості і бадьорості.

Як зробити домашній лимонад: рецепт з м'ятою, апельсином, імбиром і не тільки

Раніше OBOZREVATEL.Smak приводив добірку кращих рецептів приготування домашнього квасу, - туди увійшли як популярні і звичні види, так і неординарні смаки.

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