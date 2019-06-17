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Як зробити домашній квас з цикорію, хліба, на заквасці, дріжджах: рецепт на будь-який смак

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У розпал червневої спеки важко знайти більш освіжаючий і приємний напій, ніж квас, - при цьому, його можна приготувати самостійно вдома.

OBOZREVATEL.Smak зібрав кілька класичних і оригінальних рецептів для цього.

Відзначається, що для звичайного домашнього квасу потрібен чорний хліб, вода, цукор, дріжджі і родзинки, - детальний покроковий рецепт приготування дивіться за посиланням (весь процес займе близько доби).

Як зробити домашній квас з цикорію, хліба, на заквасці, дріжджах: рецепт на будь-який смак

Можна використовувати і житній хліб з сухим квасом за іншим рецептом, тоді напій вийде більш смачним і ароматним, але готовий він буде в середньому через 3-4 дня.

Як зробити домашній квас з цикорію, хліба, на заквасці, дріжджах: рецепт на будь-який смак

Читайте на OBOZREVATEL.Smak, як вибирати і з чим пити рожеве вино.

Дуже популярним є рецепт домашнього квасу з вівса, - хоча йому потрібно близько тижня, він дуже простий у приготуванні і має цікавий легкий смак.

Як зробити домашній квас з цикорію, хліба, на заквасці, дріжджах: рецепт на будь-який смак

Цікавий напій виходить і за рецептом бурякового квасу з прянощами. Хоча багатьом незвично використання буряків для квасу, його має спробувати кожен. Тим більше, що приготування не забере багато часу і сил.

Як зробити домашній квас з цикорію, хліба, на заквасці, дріжджах: рецепт на будь-який смак

Досить нескладно приготувати за нашим рецептом і домашній квас без дріжджів, - це може стати в нагоді тим, хто стежить за своїм здоров'ям або ж має деякі проблеми з травною системою.

Як зробити домашній квас з цикорію, хліба, на заквасці, дріжджах: рецепт на будь-який смак

Читайте на OBOZREVATEL.Smak, як можна приготувати смачне печиво за 15 хвилин всього з трьох інгредієнтів.

Оригінальний смак має квас з бузини, - підготувати його за рецептом можна всього за півгодини, після чого напою потрібно буде ще до п'яти днів.

Як зробити домашній квас з цикорію, хліба, на заквасці, дріжджах: рецепт на будь-який смак

Квас з цикорію та з м'ятою, мабуть, є одним з найбільш специфічних видів цього напою, хоча має незвичайний, цікавий смак і не потребує тривалого часу очікування готовності.

Як зробити домашній квас з цикорію, хліба, на заквасці, дріжджах: рецепт на будь-який смак

У сильну спеку актуальні не тільки прохолодні напої, а й холодні види супів, - раніше OBOZREVATEL.Smak публікував підбірку самих різних рецептів окрошки, серед яких кожен знайде собі блюдо за смаком.

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