Як зменшити ризик серцевих захворювань, вживаючи мигдаль: висновки вчених

Мигдаль володіє чудовими смаковими якостями і численними корисними властивостями. Варто відзначити, що він допомагає контролювати апетит і зменшує ризик серцевих захворювань.

Мигдаль багатий клітковиною, білками, вітамінами В і Е, корисними жирами, залізом, кальцієм і фосфором. Дослідження, опубліковане в Європейському журналі клінічного харчування, показало, що люди, які кожен день з'їдали жменю мигдалю, помічали зменшення відчуття голоду, зберігаючи при цьому свою вагу.

Властивості та переваги

Найпоширеніший спосіб насолодитися всіма перевагами – це з'їсти жменю сирого мигдалю зі шкіркою або включити його в салати, смузі та десерти. Він підходить для всіх, тому що містить низький глікемічний індекс і дозволений людям з діабетом, повідомляє lavanguardia.com.

Джерело живлення

Вуглеводи, які містяться в мигдалі, дають організму необхідну енергію, а залізо допомагає боротися з анемією.

Корисний для серця

Різні дослідження, в тому числі робота доктора Хелен Гріффітс з Predimed, показали, що люди, які часто їдять мигдаль (приблизно п'ять разів на тиждень) на 50 відсотків зменшують ризик серцевого нападу та інших серцево-судинних захворювань. Мигдаль зміцнює і захищає стінки артерій завдяки вмісту в ньому амінокислот і омега-3 жирних кислот.

Зміцнює зуби і кістки

З огляду на високий вміст фосфору і магнію, мигдаль допомагає мати міцні зуби та кістки. Також він піклується про м'язи, бореться з занепокоєнням, дратівливістю і сприяє гарному відпочинку, уникаючи безсоння. Крім того, завдяки високому вмісту кальцію мигдаль запобігає остеопорозу.

Сприятливо впливає на роботу мозку

Регулярне вживання мигдалю допоможе поліпшити роботу мозку, підтримуючи його активним.

Покращує імунну систему

Цинк, що міститься в мигдалі, покращує роботу імунної системи, сприяє росту і бореться з втомою. Вітамін А виконує ті ж функції, а також сприяє детоксикації організму.

Бореться з вільними радикалами

Селен і вітамін Е борються з вільними радикалами і допомагають запобігти дегенеративним захворюванням.

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