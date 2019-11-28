Як здивувати гостей: рецепти кращих новорічних салатів

Святковий стіл на Новий рік 2020 неможливо уявити собі без салатів.

FoodOboz підібрав 6 дивовижних рецептів, які обов'язково варто взяти на озброєння.

Олів'є з лососем

Традиційним олів'є з ковбасою вже нікого не здивуєш, тому пропонуємо зробити вибір на користь лосося. Такий салат можна зробити порційним, тоді його апетитний вигляд прикрасить будь-який стіл. Замість курячих яєць в рецепті – перепелині. Як приготувати таку страву, читайте за посиланням.

Олів'є з лососем

Салат з ананасом і копченою грудкою

Дуже апетитний, простий і оригінальний салат з копченим м'ясом, смак якого відтіняє ананас. Рецепт шукайте тут: Салат з ананасом і копченою грудкою.

Салат з ананасом і копченою грудкою

Салат з авокадо і помідорами без майонезу

Це дієтичне блюдо, яке заправляється оливковою олією і лимонним соком, за смаком нітрохи не поступається іншим салатам. При цьому такий салат виглядає дуже красиво, і саме його розмітають зі столу першим. Рецепт салату з авокадо і помідорами читайте за цим посиланням.

Салат з авокадо і помідорами без майонезу

Салат "Шанхай"

Чудова проста страва з оливками, м'ясом, кукурудзою і грибочками! Як його приготувати, читайте тут: Рецепт салату "Шанхай".

Салат "Шанхай"

Салат з крабовими паличками і сухариками

Такий салат дуже люблять діти. У ньому небагато інгредієнтів, але страва виходить надзвичайно смачною. Рецепт салату з крабовими паличками і сухариками шукайте за цим посиланням.

Салат з крабовими паличками і сухариками

Салат "Новорічний"

Ну і найголовніший новорічний салат з однойменною назвою. У ньому багато інгредієнтів, готується він трохи довше за інші, але результат точно того вартий. Овочі, зелень, м'ясо, приправи і особлива заправка роблять такий салат головною стравою святкового столу. Його рецепт доступний тут: Салат "Новорічний".

Салат "Новорічний"

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