Як запекти минтай у духовці, щоб було дуже смачно

Звичайний минтай буде казково смачним, якщо приготувати його особливим способом.
FoodOboz пропонує, мабуть, найвдаліший варіант запікання риби у фользі. Крім того, що минтай за цим рецептом виходить неймовірно соковитим і ароматним, готується він дуже просто.
Така страва гідна бути головною у святковому меню, а її великою перевагою є користь для здоров'я. Адже минтай багатий необхідними для організму поліненасиченими жирними кислотами Омега-3 і є ідеальним джерелом білка.
Минтай
Цибуля і зелень ідеально доповнюють смак цієї риби, а запікати її потрібно у фользі спочатку закритим способом, а після – відкритим.
В якості соусу можна використовувати сметану або пісний майонез. Останній варіант підходить людям, які дотримуються посту.
Детальний рецепт з відео про зазначений спосіб приготування читайте за посиланням: Риба в духовці.
Минтай запечений у духовці
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