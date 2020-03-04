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Як запекти минтай у духовці, щоб було дуже смачно

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Звичайний минтай буде казково смачним, якщо приготувати його особливим способом.

FoodOboz пропонує, мабуть, найвдаліший варіант запікання риби у фользі. Крім того, що минтай за цим рецептом виходить неймовірно соковитим і ароматним, готується він дуже просто.

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Така страва гідна бути головною у святковому меню, а її великою перевагою є користь для здоров'я. Адже минтай багатий необхідними для організму поліненасиченими жирними кислотами Омега-3 і є ідеальним джерелом білка.

Минтай

Минтай

Цибуля і зелень ідеально доповнюють смак цієї риби, а запікати її потрібно у фользі спочатку закритим способом, а після – відкритим.

В якості соусу можна використовувати сметану або пісний майонез. Останній варіант підходить людям, які дотримуються посту.

Детальний рецепт з відео про зазначений спосіб приготування читайте за посиланням: Риба в духовці.

Минтай запечений у духовці

Минтай запечений у духовці

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Тема
рецепти
Теги
риба їжа
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