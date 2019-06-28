Як заощадити час і гроші на кухні цього літа: найкращі страви і рецепти

У спекотну літню погоду багато людей не хочуть проводити час на кухні і готувати довгі страви, бажають, наприклад, просто розігріти піцу. Проте є способи для економії часу і грошей.

Про це повідомляє The Sun.

Якщо вам нема чим нагодувати залишившихся на ніч друзів, піца стане найшвидшим і простим варіантом. Приготування кількох страв по черзі займає багато часу і витрат електроенергії, тому найкращий вихід – це придбати спеціальну трирівневу підставку для піци, що дозволяє готувати три коржі одночасно.

Для економії часу і коштів при приготуванні інших страв можна купити міні-подрібнювач, за допомогою якого слід перемелювати інгредієнти для котлет, розмелювати свої суміші зі спецій або навіть готувати домашню пасту.

Крім того, замість духовки рекомендують користуватися мультиваркою, яка споживає менше електроенергії. У мультиварку можна кинути овочі і м'ясо, приготувавши з них смачний суп.

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