Як замаринувати ошийок на шашлик, аби м'ясо було соковитим і смачним

З свинячого ошийка виходить дуже смачний і ніжний шашлик, якщо приправити м'ясо правильно. FoodOboz пропонує незвичайний рецепт маринаду без оцту, з яким свинина стане м'якою і матиме чудовий смак.

Нарізаний ошийок, який провів в такому соусі кілька годин, просто ідеально підійде для смаження над вугіллям, а також його можна приготувати на сковороді або в духовці.

Для маринаду знадобиться цибуля, стручок гострого перцю, мелений чорний перець, сіль і томатний сік.

М'ясо, нарізане на шматочки, потрібно ретельно перемішати з усіма інгредієнтами, накрити і залишити в холодильнику на дві години або більше.

Відповідний відеорецепт дивіться за посиланням: Маринад для м'яса.

Шашлик

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