Як захиститися від вірусних інфекцій: названо продукти, які зміцнюють імунітет

У кожного є своє уявлення про те, що змушує почуватися краще, коли захворіли на застуду або грип. Але як захиститися від вірусних інфекцій, відокремлюючи факти від вигадки?

OBOZREVATEL спільно з goodhousekeeping.com пропонує ознайомитися з інформацією про те, що допоможе зміцнити вашу імунну систему.

Що потрібно їсти для поліпшення роботи імунної системи?

"Якщо у вас відмінне здоров'я, не забувайте мити руки, висипатися і вчасно робити щеплення від грипу", – говорить Стефані Сассос, дієтолог-нутриціолог в Лабораторії правильного харчування (США).

Пробіотики вважаються "гарними" бактеріями в кишечнику. Ці корисні живі мікроорганізми є першою лінією захисту від усього, що ви проковтнули. Вони захищають всі інші органи тіла, перш ніж що-небудь матиме можливість циркулювати через вашу систему. Продукти, багаті пробіотиками, включають в себе йогурт, кефір, чайний гриб, місо і квашену капусту. Їжа завжди повинна бути на першому місці, але якщо ви вирішили взяти пробіотичну добавку, потрібно переконатися, що приймаєте її правильно.

Білки з нежирних тваринних джерел або рослинних продуктів (наприклад, нут, квасоля, сочевиця, горох) можуть допомогти в створенні та відновленні тканин, які підтримують здорову імунну систему. Рослинні джерела білка, такі як горіхи і насіння, також забезпечують антиоксидантами, а м'ясо, молюски та бобові – цинком, мінералом, який допомагає підтримувати імунні клітини і загоювати рани.

Вода має першорядне значення, незалежно від того, чи намагаєтеся ви тільки уникнути захворювання, чи вже боретеся з застудою. Оскільки потреби організму в рідині зростають під час інфекції, щоденне споживання мінімуму води (8-10 чашок) має бути значно збільшено в цей період. Рясне пиття допомагає протистояти вірусам і відновлювати водний баланс. Супи і рагу, які забезпечують імуностимулюючі амінокислоти та мінерали, надають заспокійливу дію, а їхнє тепло допомагає позбутися закладеності носа.

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