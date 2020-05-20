Як врятувати жорстке м'ясо і зробити його м'яким

Щоб жорстке м'ясо стало м'яким, його слід промити, витерти паперовими рушниками і замаринувати у вині, мінеральній воді, пиві або розсолі.

Також можна використовувати ріпчасту цибуля або гірчицю. Пропонуємо вам найбільш прості і доступні способи порятунку жорсткого продукту.

Ріпчаста цибуля

Ріпчасту цибулю потрібно почистити і натерти на тертці або подрібнити у блендері. Перемішуємо нарізане м'ясо з подрібненою цибулею і залишаємо на 3-4 години при кімнатній температурі. Кількість цибулі і м'яса має бути приблизно однаковою, тобто на 1 кілограм м'яса потрібно буде взяти1 кілограм цибулі.

Вино

Якщо ви замочите м'ясо на ніч у сухому вині, до ранку воно стане набагато більш ніжним і м'яким.

Пиво

Якщо під час тушкування м'яса ви додасте у страву кілька келихів пива, ваше м'ясо буде набагато ніжнішим.

Розсіл

Огірковий або капустяний розсіл допоможе зробити жорстке м'ясо більш м'яким. Для цього м'ясо потрібно буде нарізати на порційні шматки, залити розсолом і прибрати в холодильник на ніч. Однак, будьте обережні і під час приготування страви не забудьте про те, що розсіл був солоним, в іншому випадку ви можете додати зайву сіль.

Мінералка

Якщо ви заллєте м'ясо мінеральною водою з газом і залишите хоча б на 3-4 години, м'ясо буде більш м'яким і смачним.

Гірчиця

Якщо ви купили занадто жорстке м'ясо, врятувати ситуацію вам допоможе звичайна гірчиця. Достатньо буде нарізати м'ясо на порційні шматки і додати в миску з м'ясом кілька столових ложок гірчиці. Ретельно перемішуємо м'ясо з гірчицею, додаємо кілька столових ложок рослинної олії і прибираємо миску з м'ясом в холодильник на 4-5 годин або на ніч. Гірчиця зробить м'ясо м'яким.

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