Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Як врятувати жорстке м'ясо і зробити його м'яким

1.9т
Читати матеріал російською

Щоб жорстке м'ясо стало м'яким, його слід промити, витерти паперовими рушниками і замаринувати у вині, мінеральній воді, пиві або розсолі.

Також можна використовувати ріпчасту цибуля або гірчицю. Пропонуємо вам найбільш прості і доступні способи порятунку жорсткого продукту.

Як врятувати жорстке м'ясо і зробити його м'яким

Ріпчаста цибуля

Ріпчасту цибулю потрібно почистити і натерти на тертці або подрібнити у блендері. Перемішуємо нарізане м'ясо з подрібненою цибулею і залишаємо на 3-4 години при кімнатній температурі. Кількість цибулі і м'яса має бути приблизно однаковою, тобто на 1 кілограм м'яса потрібно буде взяти1 кілограм цибулі.

Вино

Якщо ви замочите м'ясо на ніч у сухому вині, до ранку воно стане набагато більш ніжним і м'яким.

Пиво

Якщо під час тушкування м'яса ви додасте у страву кілька келихів пива, ваше м'ясо буде набагато ніжнішим.

Як врятувати жорстке м'ясо і зробити його м'яким

Розсіл

Огірковий або капустяний розсіл допоможе зробити жорстке м'ясо більш м'яким. Для цього м'ясо потрібно буде нарізати на порційні шматки, залити розсолом і прибрати в холодильник на ніч. Однак, будьте обережні і під час приготування страви не забудьте про те, що розсіл був солоним, в іншому випадку ви можете додати зайву сіль.

Мінералка

Якщо ви заллєте м'ясо мінеральною водою з газом і залишите хоча б на 3-4 години, м'ясо буде більш м'яким і смачним.

Гірчиця

Якщо ви купили занадто жорстке м'ясо, врятувати ситуацію вам допоможе звичайна гірчиця. Достатньо буде нарізати м'ясо на порційні шматки і додати в миску з м'ясом кілька столових ложок гірчиці. Ретельно перемішуємо м'ясо з гірчицею, додаємо кілька столових ложок рослинної олії і прибираємо миску з м'ясом в холодильник на 4-5 годин або на ніч. Гірчиця зробить м'ясо м'яким.

Як врятувати жорстке м'ясо і зробити його м'яким

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Кулінарні статті" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олена Коваленко
Теми
Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування продукти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
FoodOboz