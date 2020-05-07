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Як врятувати легені від вірусу? Медики назвали простий спосіб

8.7т
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Медики, які займаються боротьбою з коронавірусом, назвали чай з куркумою домашнім засобом, який ефективно захищає легені людини - орган, по якому вірус завдає головний удар.

Коронавірус провокує погіршення перебігу супутніх недуг, провокує вірусну пневмонію і вражає легені, пише menslife.com.

Як врятувати легені від вірусу? Медики назвали простий спосіб

mirzam.ru

Речовина куркумін в складі куркуми володіє ефективною протизапальною дією і є надзвичайно корисною при алергічній астмі та онкологічних захворюваннях легенів. А ще ця спеція запобігає фіброзу легень під час хіміотерапії.

До речі, пріправляти куркумою можна не тільки чай, але і безліч інших страв, які вам подобаються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологи визначили 5 продуктів, які сприяють нормалізації цукру в крові, підвищують імунні сили і знижує ймовірність зараження коронавірусів.

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